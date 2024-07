Dani Mocanu, prins în timp ce gonea pe autostradă cu 189 km/h. Ce pedeapsă a primit teribilistul

Dani Mocanu are, din nou, probleme cu legea. Cântărețul în vârstă de 31 de ani a fost oprit de oamenii legii, în cursul zilei de sâmbătă, 13 iulie 2024. Artistul a rulat pe A2 cu 189 km/h, motiv pentru care a rămas fără permis și a fost amendat. Detaliile se află mai jos, în articol.

În cursul zilei de sâmbătă, 13 iulie 2024, Dani Mocanu a rămas fără permisul de conducere. Cântărețul în vârstă de 31 de ani a fost depistat de polițiști, în trafic, pe Autostrada A2, în timp ce rula cu 189 km/h. Oamenii legii l-au oprit pe artist și au constatat că nu deținea documente asupra lui. Pe lângă suspendarea exercitării dreptului de a conduce (90 de zile), cântărețul a mai primit o amendă de 2.475 de lei.

Cântărețul a ajuns în atenția ANAF, după ce a început să facă bani pe Tik Tok. Atunci când se afla în arest la domiciliu, artistul devenise destul de activ pe platforma de socializare. Bărbatul a precizat că reușise să facă și 3.000 de dolari în doar 5 minute, o sumă uriașă care a ajuns instat în atenția autorităților competente. În doar câteva luni, reușises să strângă o avere din Tik Tok: în jur de 600.000 de dolari.

„În momentul în care am intrat, în vreo 5 minute am făcut 3.000 de dolari, ceea ce mi s-a părut foarte mult. Am spus că trebuie să stau și eu acolo. Acum nu mai am nimic de ascuns, pentru că m-a luat ANAF-ul. M-a luat, oameni buni.

Să vă puneți la adăpost, că m-a luat pe mine. Au spus că au luat balaurul și după merg și la puișori. Așa mi-a spus doamna de la ANAF, că a venit la cel mai mare .S-au făcut bani. Pe perioada în care am făcut live-uri, eu am făcut vreo 600.000 de dolari în aproximativ 9-10 luni. Atenție, nu stăteam non stop. Intram de regulă după ora 23:00”, a mai mărturisit Dani Mocanu.