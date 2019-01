Dani Oțil nu poate dormi din cauza unui musafir nepoftit: ”Îl simt prin casă, nu se dă prins”

Dani Oțil nu poate dormi sub nicio formă din cauza unui musafir nepoftit! Prezentatorul TV le-a mărturisit prietenilor virtuali ”drama” prin care trece.

Prezentatorul tv s-a mutat de la bloc în propria vilă de lux, iar de ceva vreme un musafir nepoftiti îi dă bătăi de cap. Dani Oțil nu poate dormi de nopți bune din cauza unui… șoarece! Matinalul nu reușește să scape de rozătoare și a încercat prn orice metodă posibilă. (CITEȘTE ȘI: IULIA ALBU, REPLICI ACIDE LA ADRESA LUI DANI OȚIL: ”ARATĂ MAI BINE CU SPATELE!”)

„Îl simt prin casă, nu se dă prins. Am chemat şi o firmă, am dat bani frumoşi. Am sperat să scap de el când am venit din vacanţă, însă în acele capcane cu lipici, aduse tocmai din America, am găsit doar molii, iar caşcavalul dispăruse. E chiar simpatic. Fură mâncarea şi se face nevăzut”, a mărturisit Dani Oțil.

Dani Oțil s-a cuplat cu Gabriela Prisacariu

Dani Oțil este, fără îndoială, unul dintre cei mai râvniți burlaci din România. După relația de șase ani cu Mihaela Rădulescu, prezentatorul de la Neața nu și-a mai asumat nicio iubită, deși au fost câteva domnișoare cu care ar fi început o poveste de dragoste, însă nu s-a concretizat nimic. (VEZI ȘI: RELAȚIA-BOMBĂ A SFÂRȘITULUI DE AN! DANI OȚIL A FUGIT ÎN CHILE CU ”SUPER-FUNDULEȚUL” ROMÂNIEI!)

Se pare că celebrul prezentator de televiziune își încearcă din nou norocul în dragoste, de această dată alături de un manechin, fostă concurentă la Supermodels by Cătălin Botezat, Gabriela Prisacariu cu care a fost în vacanță în America de Sud.