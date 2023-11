Daniel Boloca s-a dezlănțuit în presa din Italia. Spune că a greșit când a acceptat convocarea la naționala României

Nu a durat mult până când italianul Daniel Boloca (24 de ani) a ajuns să regreta faptul că a acceptat convocarea la echipa Națională a Românie. Sportivul s-a dezlănțuit în presa din Italia și a vorbit despre principalul motiv pentru care nu s-a putut adapta în echipa lui Edi Iordănescu.

În urmă cu un an, Edi Iordanescu a fost cel care l-a convocat la echipa Națională a României pe Daniel Boloca. În amicalul cu Slovenia din 2022, italianul a activat pe terenul de fotbal timp de 6 minute. Încântat de ideea că va merge în România, țara unde părinții săi s-au născut, sportivul nu s-a gândit niciodată că va avea parte și de situații inconfortabile și greu de gestionat.

Citește și: CINE ESTE CEL MAI VALOROS FOTBALIST ROMÂN, DE FAPT. SURPRIZĂ URIAȘĂ, ROMÂNIA ABIA A ÎNCEPUT SĂ-L DESCOPERE

Potrivit presei străine, italianul a recunoscut că a avut îndoieli înainte de accepta propunerea lui Edi Iordănescu, însă și-a dat seama de greșeala făcut abia când a ajuns în România. Daniel Boloca a avut emoții în ceea ce privește cunoașterea limbii române, emoții pe care avea să le resimtă mult mai târziu. Cât timp a fost convocat la echipa Națională a României, sportivul nu s-a putut adapta și nici nu a reușit să învețe limba colegilor săi.

„Primul apel a venit din România: părinții mei s-au născut acolo și au ajuns în Italia fiind cetățeni extracomunitari. Nu m-am gândit niciodată că o echipă națională m-ar putea chema. A fost un sentiment extraordinar pentru părinții mei. Nu eram sigur, aveam îndoieli. I-am confruntat: „Nu vorbesc limba, acasă folosim mereu italiana și cel mult folosiți câteva cuvinte în română, înțeleg când vorbiți, dar eu m-am născut aici… A fost o ocazie unică și au fost prea fericiți. Așa că am acceptat. Când am ajuns în România, mi-am dat seama de greșeala mea. Nu am înțeles nimic! Vorbeau atât de repede, încât mă trezeam la prânz sau la cină cu jucători care încercau să mă integreze, iar eu zâmbeam și dădeam din cap ca un prost. Chiar mă chinuiam”, a spus Daniel Boloca într-un interviu pentru Cronache di Spogliatoio.

O lună mai târziu, Daniel Boloca a fost sunat de către antrenorul Roberto Manci și chemat înapoi în Italia. Sportivul recunoaște că a fost în culmea fericirii și a acceptat pe loc propunerea selecționerului. Privind în urmă, italianul simte că a greșit atunci când a acceptat propunerea românilor, însă este convins că are multe de învățat și din experiențele mai puțin plăcute.

”O lună mai târziu, a venit apelul din Italia pentru un stagiu în care antrenorul Roberto Mancini dorea să evalueze niște tineri și jucători din Serie B. Am fost chemat pentru un stagiu. Am fost în culmea fericirii, am acceptat și am înțeles care va fi destinul meu. Când a fost anunțată convocarea, România m-a sunat pentru a afla care sunt intențiile mele: „Voi fi sincer cu tine.

Vă mulțumesc, pentru că m-ați tratat cu rafinament, dar mă simt italian. Mi-ați dat atât de mult, fără să-mi lipsească nimic. Dar eu nu simt asta. A fost un mare moment de familie, dar, din respect pentru tine, trebuie să-ți spun că nu este ceea ce îmi doresc”. Privind retrospectiv, am greșit când am acceptat acea convocare la naționala României. Eram complet pe picior greșit. Dar nu puteam să știu dinainte. Dacă mergi la echipa națională, trebuie să o faci cu inima. Și oricât de recunoscător aș fi fost, nu a fost cazul”, a spus Daniel Boloca într-un interviu pentru Cronache di Spogliatoio