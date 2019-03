Daniel Ghiță îl face praf pe Cătălin Moroșanu: „Prost și milog!” Ce poreclă i-a dat

Daniel Ghiță și Cătălin Moroșanu se află la cuțite. Primul a revenit în ring după o pauză de patru ani și, după ce l-a bătut pe Dzevad Poturak, l-a invitat pe cel cunoscut drept “Moartea din Carpați” la o luptă directă.

Cătălin Moroșanu nu a acceptat, fiind dispus să intre în ring doar pentru o sumă consistentă. Recent, în cadrul unui interviu, Daniel Ghiță l-a făcut praf pe cel poreclit “Moartea din Carpați”.

Totodată fostul SPP-ist a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Badea, pe care s-a oferit chiar să-l antreneze dacă vrea să mai urce în ring.

“Nu, nu am purtat discuţii cu el, nu ştiu dacă o să accepte, dar să nu uităm că a avut curajul să intre în ring! Pentru asta îl respect. Are gura aia mare şi critică, spune ce gândeşte, dar are şi bărbăţia să intre în ring, fără frică, cum să nu ai respect? De admirat, având în vedere că se putea accidenta grav. Mircea Badea are curajul şi bărbăţia care îi lipsesc lui Moroşanu. Moroşanu are stilul ăla ieftin de a face pe prostul şi pe milogul, pentru popularitate şi bani. După ce îţi spui propria opinie sau cum stau lucrurile, începe să se victimizeze că îl atacă Ghiţă. Denaturează adevărul şi realitatea. Mircea Badea îşi asumă, este bărbat. Nu plânge şi nu se vaită ca muierile pe la TV, cum face Moroşanu, doar că spun lucrurilor pe nume, aşa cum sunt. Mircea Badea e jurnalist şi moderator!”, a spus Daniel Ghiță conform adevarul.ro.

Daniel Ghiță a mai dezvăluit cu ce alți sportivi vrea să le lupte în viitor, ocazie cu care i-a dat o nouă poreclă lui Cătălin Moroșanu.

“Badr Hari, Rico Verhoeven, Saki, Benny Adegbui şi Moropinocchio. Pe ultimul nu îl consider sportiv de performanţă. Eu zic să îşi schimbe porecla. Iepuraşul din Carpaţi? Iepuraşul de la Ferma Vedetelor sau Iepuraşul sau Chilo din Carpaţi? Îmi tot trimit fanii mii de mesaje şi îmi dau dreptate. Eu spun lucrurilor pe nume, aşa cum sunt”, a mai spus Ghiță.