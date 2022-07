Daniel Gyrofi a recunoscut! Câte operații are cântăreața, de fapt

Daniel Gyrofi (53 de ani) a vorbit recent despre operațiile estetice pe care le are. Se pare că unul dintre cele mai mari regrete ale artistei este acela că și-a făcut implant mamar. Când a apelat la această intervenție și ce nu i-a plăcut cântăreței, de fapt?

Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Daniela Gyorfi a recunoscut că regretă implantul mamar pe care și l-a făcut la începutul anilor 2000. Cântăreața a ieșit și a spus în spațiul public de fiecare dată când a apelat la serviciile doctorului estetician pentru a modifica sau ”repara” diferită părți ale corpului.

Șocant! Daniela Gyorfi s-a operat la sâni de 3 ori

Una dintre cele mai șocante declarații ale artistei a fost aceea când a povestit că este operată de 3 ori la sâni și că tot nu este mulțumită de forma pe care o are.

”La sâni nu sunt mulțumită. După trei operații, că trei am. Recunosc că nu mi-aș mai face acum. Fațetele dentare sunt absolut normale, nu poți să ai dinții galbeni, negri. Riduri… La 50-53 de ani nu poți să arăți ca la 20 de ani. Celulită am avut dintotdeauna. Fac tot felul de chestii ca să mă simt bine. Nu e vorba de operații estetice, ci de îngrijire.

Dacă există tehnologie ca să schimbi lucruri care te deranjează, de ce să nu le faci?! N-am atâtea operații ca alte artiste care zic că li s-a modificat corpul peste noapte. Fundul l-am lăsat mic și plat”, a declarat Daniel Gyorfi, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Daniela Gyorfi ”face foamea” pentru a slăbi

Vedeta a mărturisit că a ținut și încă mai ține diete draconice. Ea sfătuiește întreaga lume să se țină de sport și de un stil de viață sănătos, pentru a putea slăbi sau pentru a putea menține greutatea la valorile normale.

”Ca să poți să slăbești, trebuie să faci foamea. Este o cură. Sau diete cu carne fiartă și cu ouă, de mi-au distrus ficatul. Cea mai tare dietă este un regim de viață sănătos. Altfel, te îngrași la loc, apoi. Și mult sport. Am slăbiciuni la clătite, dar în rest fără dulciuri. Eu sunt un om simplu, nu mă vedeți plină de aur. Da, fug și am frică de sărăcie, vreau să am bani cât să o cresc bine pe Maria (n.red. – fiica ei și a partenerului ei, George Tal). Vreau să câștig în funcție de cât muncesc, banii înseamnă confort pentru mine. Știu ce înseamnă sărăcia, cât am muncit atât am, asta știu”, a mai declarat Daniela.

