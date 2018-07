Daniel Nițoiu, Raluca Aprodu și Costi Mocanu sunt prezentatorii show-ului “Ninja Warrior”, “Exatlon-ul” de la PRO TV

După lungi așteptări, reprezentanții de la Pro TV au anunțat oficial că Daniel Nițoiu, Raluca Aprodu și Costi Mocanu sunt gazdele emisiunii “Ninja Warrior România” – singurul din cele trei producții tip “Exatlon”, filmat în România. Cei trei prezentatori sunt nerăbdători să dea startul uneia dintre cele mai frumoase provocări din viața lor, dar și a românilor. PRO TV a început deja construcția platoului de filmare, care se întinde pe o suprafață exterioară totală mai mare de 15.000 de metri pătrați.

Daniel Nițoiu, Raluca Aprodu și Costi Mocanu, prezentatorii de la “Ninja Warrior” – “Exatlon-ul” de la Pro TV

Fiecare moment din cadrul celui mai nou show de la Pro TV va fi comentat de Daniel Nițoiu, Raluca Aprodu și Costi Mocanu, trei pasionați de sport.

Daniel Nițoiu este corespondent Știrile PRO TV, iar în trecut a fost prezentatorul știrilor la Sport.ro. Fan al artelor marțiale, el se antrenează frecvent la sală și militează pentru un stil de viață sănătos.

“De câteva zile nu pot să dorm de emoții și de bucurie! Nu-mi vine să cred că am luat castingul la cea mai grozavă emisiune care va fi făcută în România. Spun asta pentru că am văzut ce amploare a luat in alte țări. Unde mai pui că e genul de competiție în care mi-aș testa și eu forțele! Acum nu mai am voie pentru că producătorii emisiunii se tem să nu-mi rup ceva… dar au promis că mă lasă să încerc probele la final. Bine, eu le-am spus că sunt antrenat, mă duc la sală, am făcut și karate de mic (de aici si dragostea pentru ninja).”, a spus Daniel Nițoiu în cadrul unui interviu acordat la Pro Tv.

Costi Mocanu este comentator sportiv și un fan înrăit al fotbalului. De zeci de ani, Costi intră în casele românilor prin competițiile sportive pe care le comentează.

“Două vor fi marile evenimente-noutăți din grila PRO TV în această toamnă: meciurile Naționalei de fotbal și Ninja Warrior. Vă invit, alături de colegii mei de la Sport, să fiți și cu mingea, și cu Ninja! 🙂 Bucurați-vă de fotbal, luați parte la acțiune!” , a spus Costi Mocanu, conform Pro TV.

Raluca Aprodu este una dintre cele mai apreciate actrițe din România, iar în timpul liber se relaxează făcând cycling și baschet. La “Ninja Warrior România”, frumoasa prezentatoare va susține familiile concurenților pe parcursul traseului.

Cea mai dificilă cursă de obstacole din lume este formată din mai multe trasee care duc spre obiectivul final: cucerirea muntelui Midoriyama. Pentru 250 de mame și tați obișnuiți, polițiști, pompieri, medici, avocați, IT-iști sau studenți, așteptarea a luat sfârșit. Ei se vor lupta pentru a-și adjudeca premiul în valoare de 100.000 de euro și titlul de primul războinic Ninja din România.

“Țin minte că mă uitam acum câțiva ani la «Ninja Warrior», nu mai stiu ce variantă am văzut, dar îmi plăcea să mă uit. Îmi place genul ăsta de emisiune și am simtit că mi se potrivește. Competiția și sportul sunt două lucruri foarte prezente în viața mea…Va fi o provocare pentru mine să fac asta, așa cum va fi și pentru concurenți :). Surpriza plăcuta a fost când am aflat câți oameni s-au înscris la genul ăsta de emisiune. Avem impresia că noi, românii, suntem un popor sedentar, dar nu e așa, sunt mulți oameni pasionați de sport și de mișcare”, a mărturisit Raluca Aprodu, potrivit sursei citat mai sus.

“Ninja Warrior” este un show fenomen la nivel mondial și… anul acesta ajunge în România.

“România este una dintre puținele țări din lume care a ales să construiască de la zero grandiosul studio de televiziune, la fel ca Japonia, SUA, Spania, Franța, Germania sau Rusia. Pentru ridicarea platoului de filmare Ninja Warrior România, constructorii vor folosi peste 150 de tone de fier și oțel, dar și 350 de tone de apă”, anunță Pro TV.

Show-ul le va oferi telespectatorilor o experiență completă unde emoția și acțiunea se vor întâlni, iar eroii necunoscuți, pe care-i întâlnim zi de zi în viețile noastre, își vor împinge limitele fizice și psihice încercând să cucerească unul dintre cele mai râvnite titluri din lume.

Ce este “Ninja Warrior”

“Ninja Warrior” este un format de televiziune unde sute de concurenți traversează un traseu cu foarte multe obstacole pentru a ajunge la cea mai dură provocare, cucerirea Muntelui Midoriyama. Midoriyama este o structură gigantică de oțel pe care doar adevărații războinici o pot cuceri după ce reușesc să treacă de toate celelalte trasee. Pentru a-și adjudeca titlul suprem, ei vor fi nevoiți să escaladeze muntele cu ajutorul unei frânghii, iar orice greșeală sau ezitare poate duce la eșec. Doar cel care va ajunge în vârf și va apăsa buzzer-ul amplasat pe bază superioară a muntelui va cuceri titlul suprem. Ninja Warrior este o provocare pentru fiecare participant. Sute de concurenți intră în cea mai spectaculoasă competiție, iar tensiunea își va pune amprenta pe fiecare secundă în care aceștia fac totul pentru a-și demonstra că pot. Formatul, care este unul dintre cele mai de succes din lume, a fost difuzat prima dată în Japonia şi are amploarea unui eveniment sportiv de talie internaţională. Show-ul a fost produs până acum în 21 de ţări, printre care Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Australia, Austria, Rusia şi Franţa.