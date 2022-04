Daniel Pancu, fostul mare fotbalist al Rapidului, este un bărbat care are grijă de imaginea lui, inclusiv de aspectul fizic. Îmbrăcat ca un adevărat barosan și însoțit de copiii din căsătoria cu Mihaela, ex-antrenorul alb-vișiniilor a fost din nou în centrul atenției. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

În 2019, Daniel Pancu a divorţat de soţia lui, Mihaela, alături de care are şi doi copii, David Gabriel (16 ani) şi Maria Victoria (12 ani). Au decis să pună stop unei povești de dragoste care a durat mai bine de un deceniu și jumătate. La momentul respectiv, vestea a surprins pe absolut toată lumea.

Daniel Pancu, relaxare la mall, înainte de Paște

Între timp, legendarul fotbalist al Rapidului și-a refăcut viața și trăiește o poveste de dragoste alături de Andra Teodorescu, cu care s-a și căsătorit. Daniel Pancu a rămas, însă, așa cum era de așteptat, apropiat de copiii din primul mariaj, cu care își petrece mare parte din timpul liber. Zilele trecute, CANCAN.RO i-a întâlnit pe fostul atacant în Mall Băneasa, alături de David Gabriel și Maria Victoria.

Cea mai recentă apariție a lui Daniel Pancu a fost impecabilă, ceea ce nu reprezintă, însă, o surpriză pentru cineva. Fie că e pe stradă, la un local sau în vreun studio de televiziune, fostul mare atacant al Rapidului este, tot timpul, boss de boss. Îmbrăcat super-elegant, legenda vie a Rapidului s-a plimbat cu copiii prin mall, după care s-a retras alături de ei la Greek Taverna, pentru o binemeritată masă.

Cât timp s-a aflat în zona Băneasa, Daniel Pancu a fost, așa cum era de așteptat, în centrul atenției. A fost rapid recunoscut de cei pe care i-a încântat de-a lungul carierei de fotbalist. Fostul atacant a avut, însă, concentrat doar pe copiii săi, pe care nu i-a scăpat, nicio clipă, din ochi.

Relaxarea a prins bine tuturor, actualul antrenor-coordonator al Academiei celor de la FC Voluntari demonstrând, încă o dată, că este un părinte dedicat.

Copiii au rămas în custodia Mihaelei

Daniel și Mihaela s-au căsătorit în 2009, iar nașii de cununie au fost Adrian Iencsi și soția sa, Gina. În 2019, în pragul sărbătorilor pascale, cuplul a ales, însă, să divorțeze. Despărțirea a fost discretă și s-a făcut cu acordul părților. Au ales, totodată, să rămână prieteni, de dragul copiilor pe care îi au împreună.

“Da, așa este, am divorțat de Mihaela! Am decis să punem punct. Totul s-a întâmplat la notar, pe 1 aprilie. Nu comentez mai multe, e mai bine așa. Eu știu ce am făcut și este mai bine așa.

Separarea s-a făcut pe cale amiabilă, fără niciun fel de problemă. Asta a fost! Avem copiii de crescut în continuare, dar vor rămâne în custodia ei. Nu a fost nicio problemă cu partajul! Asta este viața, mergem înainte!”, spunea, la momentul respectiv, Daniel Pancu pentru CANCAN.RO.

