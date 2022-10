Daniel Pancu, pregătit să devină, din nou, tătic! Reacția Andrei Teodorescu, actuala soție a legendei din Giulești | GALERIE FOTO

În toamna anului trecut s-au căsătorit, acum sunt pregătiți să devină părinți. Daniel Pancu și Andra Teodorescu iau în calcul, tot mai serios, să aducă un copil pe lume. Ar fi cel de-al treilea pentru fostul atacant al Rapidului, căsătorit, în trecut, cu Mihaela.

Daniel Pancu și Andra Teodorescu au în plan să devină părinți, la un an distanță de la nuntă. Cei doi au reluat povestea de dragoste după două decenii și vor un copil.

„Nu, sunt doar mai grasă că mănânc. Mănânc de când am venit. O să vă anunț când voi fi însărcinată. Știu că au fost vreo trei valuri de știri, dar sunt puțin cam grasă.

Nu, nu mai e un secret! De fapt, toată lumea știe că noi am fost împreună și acum 20 de ani, pentru o perioadă destul de lungă! Acum 20 de ani, eu eram model și Daniel mă urmărea la toate prezentările.

Nu e ca și cum nu e familiarizat cu lumea modei. Chiar era adineauri un model pe scenă și a zis: «uite, asta are așa atitudine cum aveai tu!»”, a spus Andra Teodorescu, potrivit click.ro.

Daniel Pancu a divorțat la notar

În 2019, Daniel Pancu a divorţat de Mihaela, cu care are şi doi copii, David Gabriel şi Maria Victoria. S-a rupt, astfel, un mariaj care a durat un deceniu. S-au căsătorit în 2009, iar nași de cununie le-au fost Adrian Iencsi și soția sa, Gina. Despărțirea s-a făcut cu acordul părților. Cei doi foști soți au ales, totodată, să rămână prieteni, de dragul copiilor pe care îi au împreună.

„Da, așa este, am divorțat de Mihaela! Am decis să punem punct. Totul s-a întâmplat la notar, pe 1 aprilie. Nu comentez mai multe, e mai bine așa. Eu știu ce am făcut și este mai bine așa. Separarea s-a făcut pe cale amiabilă, fără niciun fel de problemă. Asta a fost! Avem copiii de crescut în continuare, dar vor rămâne în custodia ei. Nu a fost nicio problemă cu partajul! Asta este viața, mergem înainte!„, ne-a spus Daniel Pancu anul trecut, după divorțul de Mihaela.