La o zi după ce și-a făcut un nou tatuaj cu care a stârnit controverse, Daniela Crudu a ajuns la spital. Aflată într-o sală echipată cu aparate medicale, focoasa brunetă a dezvăluit motivul pentru care a ajuns din nou pe mâinile medicilor.

Citește și: Lemurii au pierdut-o pe Daniela Crudu după evadarea din “Ultimul Trib”: “S-au lepădat de mine, au spus că sunt o povară!”

Daniela Crudu a ajuns pe mâinile medicului. Ce a pățit fosta asistentă TV

Daniela Crudu a urcat pe Instagram Stories două filmări din clinica în care face recuperare pentru mâna stângă, cea la care s-a accidentat. De altfel, ieri, ea și-a tatuat un desen spectaculos, care are multiple semnificații. Deși a fost întrebată de mai mulți susținători cum se simte cu mâna, deocamdată, vedeta nu le-a răspuns.

“Cum te mai simți cu mâna?”, “Iluminatii confirmed 😂”, “Sî îl porți sănătoasă”, “Ăsta sigur va fii următorul meu tatuaj, mulțumesc pentru inspirație❤😍”, “@daniela_crudu_official, ești cea mai pozitivă persoană din lume ! Te iubesc pentru asta!!!! Să rămâi așa cum ești!!!” sunt cinci dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali pe pagina de Instagram a vedetei.

Daniela Crudu a dezvăluit semnificația celui mai nou tatuaj

“Acest tatuaj a fost creat și personalizat (…). special pentru mine și vreau să le mulțumesc, că au ținut cont de preferințele mele și au creat ceva ce se potrivește perfect cu personalitatea mea ! 🔺Triunghiul simbolizează dorința de a descoperi mereu lucruri noi! 🌹Trandafirul – frumusețe și fericire; Rândunelele – libertate!” este descrierea pusă de brunetă la una dintre pozele cu tatuajul nou.

Citește și: Daniela Crudu, declarații-bombă despre sarcină: ”Nu mi-a mai venit de 3 luni! Ce contează tatăl?! E un băiat…”

Daniela Crudu, diagnosticată cu diabet

În vârstă de 29 de ani, bruneta a primit un diagnostic dificil de la medici: un început de diabet. Ea a dezvăluit în cadrul unui interviu că a descoperit maladia întâmplător.

“Am fost, mi-am făcut niște analize și mi-au descoperit diabetul. Fac un tratament de câteva luni cu niște pastile puternice. Am tratament, regim. Întâmplător, am descoperit. M-am simțit foarte rău și am zis să mă duc să-mi fac analize. A zis că și la ovare am probleme. Eu n-am d-astea cu doctorul, nu-mi place să merg, mă tratez acasă”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii “Xtra Night Show”.

Daniela Crudu a renunțat la postul de asistentă TV anul trecut

Daniela Crudu s-a născut pe 14 iunie 1989. Vara trecută, Cruduţa a renunţat la postul de asistentă la “Xtra Night Show”, emisiune care e prezentată de Dan Capatos. Ceilalţi membrii ai echipei sunt: Anisia Gafton, Cătălin Bordea şi Vika Jugulina. Cu toate că a plecat din emisiunea în care i-a înnebunit pe bărbați cu mișcările și ținutele ei, Daniela Crudu continuă să apară în diferite proiecte de televiziune. Printre acestea se numără emisiunea “Asia Express”, “Poftiți pe la noi: Poftiți la Nea Mărin” și “Ultimul Trib”.