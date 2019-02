Daniela Crudu, dependentă de operații estetice de 10 ani! Cum arăta la debutul în showbiz, când era blondă şi fără silicoane

Alături de Mihaela Rădulescu, Loredana Chivu și Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu se numără printre vedetele de la noi care sunt dependente de operațiile estetice. În ultimii ani, fosta asistentă TV s-a transformat foarte mult, astfel că nu mai arată deloc ca în 2009 când a devenit asistenta prezentatorilor de la „‘Neatza cu Răzvan şi Dani”. Iar în imaginile cu ea de la debutul în showbiz, pe când era blondă și fără silicoane o recunoști cu greu. Deși fanii îi spun des că intervențiile o dezavantajează, ea îi ignoră – drept dovadă, bruneta a mers în urmă cu câteva zile la o clinică estetică din București. Atunci ea nu a dezvăluit ce “și-a sculptat”.

Cum arăta Daniela Crudu la debutul în showbiz, când era blondă şi fără silicoane

Puțini știu că Daniela Crudu s-a făcut remarcată după ce a apărut în videoclipul piesei “Pantelimonu petrecere”, lansat de trupa B.U.G. Mafia în 2007, cu doi ani înainte să obțină postul de vecină în cadrul matinalului de la Antena 1, prezentat de Răzvan Simion și Dani Oțil. La acea vreme, ea avea 17 ani, era blondă și… bust natural. Fosta asistentă TV a atras atenția cu mișcările sale lascive.

Săptămâna trecută, bruneta cu forme voluptoase a trecut din nou pragul unei clinici unde se fac operați estetice pe bandă rulantă, iar unul dintre fani a întrebat-o la una dintre pozele postate: “Ai fost la retușat?”.

“Sincer, înainte sa îți faci operații estetice și botox erai de 1.000 de ori mai frumoasă!”, “Mi-e tare dor de tine, Daniela!Îmi pare rău ca nu mai apari pe tv! Te urmăream cu mare drag!😘”, “Tu cine mai ești azi? Nu te recunosc. Meh! Realizați că, în loc de buze, vă faceti pompe de desfundat? Oribil!”, “Esti o fată teribil de simpatică și frumoasă, dar ar fi bine să renunți la botox, fiindcă ești superbă fără. Multa fericire îți doresc” sunt patru dintre comentariile lăsate de internauți la pozele recente făcute publice de Daniela Crudu pe conturile ei de socializare.

Ce operații estetice are Daniela Crudu! Nu mai arată ca acum 10 ani când a devenit asistenta matinalilor de la Antena 1

Până la 29 de ani, Daniela Crudu și-a făcut următoarele operații estetice: și-a operat nasul, gușa, bărbia și și-a pus silicoane. În plus, ea merge aproape în fiecare lună ca să își injecteze buzele cu acid hialuronic și și-a schimbat foarte mult forma sprâncenelor. Fosta asistentă TV își face constant tratamente de rejuvenare a pielii și pentru cearcănele și pungile de sub ochi.

În urmă cu doi ani, Cruduța le-ar fi cerut unor medici esteticieni, pe mâna cărora s-a lăsat de multe ori, să îi îndepărteze și ultima părticică de grăsime de pe abdomen și coaste, porivit libertatea.ro. Ea s-a lovit însă de refuzul specialiștilor, care i-au spus că nu are nevoie de așa ceva și că, pentru un corp mai tonifiat, să treacă mai des pe la sala de sport. Obsesia vedetei pentru intervențiile estetice a început după ce, la un moment dat, ea a luat câteva kilograme în plus și a primit multe critici la acea vreme.

Într-un interviu acordat în prima lună din 2017, Daniela Crudu a vorbit despre operațiile estetice pe care și le-a făcut, însă, a subliniat faptul că oamenii au tendința să exagereze atunci când o numesc “femeie de plastic”.

“Nu mi-am făcut aşa multe operaţii, cum se scrie peste tot. Mai contează şi… de exemplu, dacă îţi schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obişnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii aşa ascuţiţi, dar eu nu am ochii ascuţiţi, îi am rotunzi şi am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac aşa arcuite, le fac normal pe rotund mai groase. «Domne, că şi-a schimbat complet înfaţişarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este… să zic aşa se vede. A şi că am pus faţetele. Faţele, nasul şi acidul hialuronic în buze. Şi alte operaţii… la sâni, au toate fetele.”, a declarat bruneta în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars la începutul anului 2017.

Daniela Crudu a renunțat la postul de asistentă TV

Daniela Crudu s-a născut pe 14 iunie 1989. În vara lui 2017, Cruduţa a renunţat la postul de asistentă la “Xtra Night Show”, emisiune care e prezentată de Dan Capatos. Ceilalţi membrii ai echipei sunt: Cătălin Bordea şi Vika Jugulina. Cu toate că a plecat din emisiunea în care i-a înnebunit pe bărbați cu mișcările și ținutele ei, Daniela Crudu continuă să apară în diferite proiecte de televiziune. Printre acestea se numără: “Asia Express”, “Poftiți pe la noi: Poftiți la Nea Mărin” și “Ultimul Trib”.