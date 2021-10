Daniela Crudu, mamă pentru prima dată? Cea mai efervescentă brunetă din showbiz a bulversat pe toată lumea cu anunţul său

Daniela Crudu a făcut recent mărturisiri neaşteptate. Se pare că bruneta a ajuns la vârsta la care îşi doreşte un copil. În acelaşi timp, vedeta a vorbit şi despre alte planuri de viitor pe care îşi doreşte să le îndeplinească cât mai curând.

Daniela Crudu are cu ce să se mândrească! Într-un interviu pentru playtech.ro, bruneta a povestit faptul că în prezent este foarte fericită şi asta pentru că pe plan profesional lucrurile merg exact aşa cum şi-a dorit, deşi nu s-a retras de ceva timp din lumina reflectoarelor.

”Am avut un shooting la Sibiu, la un brand de vodkă. Am pozat toată ziua, pe stradă în Sibiu, la o herghelie… Cam atât fac, am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodka și la haine”, a dezvăluit bruneta pentru sursa citată.

Daniela Crudu, despre viaţa sentimentală

În ceea ce priveşte partea sentimentală, fosta asistentă TV a explicat că nu are gânduri de măritiş. La 32 de ani, vedeta nu are o familie, însă nici nu se grăbeşte să facă paşi în acest sens. Trăieşte în prezent o frumoasă poveste de dragoste de câteva luni cu un bărbat care îi face orice plăcere, dar pe care îl ţine deocamdată doar pentru ea.

CITEŞTE ŞI: TOCURILE N-AU MAI ASCULTAT-O! CUM AM SURPRINS-O LA CEAS DE SEARĂ, PE DANIELA CRUDU, ÎN HERĂSTRĂU

Deşi nu este căsătorită, acest lucru nu o împiedică pe Daniela Crudu să îşi dorească să devină mamă: ”Vreau să fac un copil”, a mai dezvăluit bruneta în cadrul interviului.

În ceea ce îl priveşte pe actualul său partener, Cruduţa a dezvăluit că nu ştie deocamdată dacă el va fi bărbatul care o va duce în faţa altarului.

„Am fost la piramida lui Keops. Am văzut Sfinxul. Mi-a plăcut foarte tare, am simțit o energie și mi-am pus o dorință, sper să se îndeplinească. Nu, nu vreau să mă mărit. Să devin milionară, da. Sunt singură în pozele din Kairo, păi normal, nu știi că nu se pune… Da, am iubit, să zic. Să zic că da, să sperăm că nu. Secret”, a spus Daniela Crudu la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram