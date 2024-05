Daniela Iliescu a luat foc după ce mama lui Culiţă Sterp a dat de înţeles că ar fi infidel: „Unde creierul nu are capacitatea…”

Un scandal de proporții se prefigurează în familia lui Culiță Sterp. Nu este un secret pentru nimeni că mama și soția acestuia nu au tocmai cele mai bune relații, iar acum un conflict de proporții stă să izbucnească. Recent, mama Geta a făcut o serie de declarații surpinzătoare, dând de înțeles faptul că fiul său și-ar înșela soția. Ei bine, cuvintele acesteia au ajuns și la urechile Danielei Iliescu, iar tânăra nu s-a abținut și a reacționat acid. Ce a avut de spus soția lui Culiță Sterp la adresa soacrei?

Nu este un secret pentru nimeni faptul că mama Geta și Daniela Iliescu, nora sa, nu au o relație prea apropiată. Încă de la începutul relației dintre Culiță Sterp și Daniela au apărut numeroase zvonuri potrivit cărora soacra nu s-ar înțelege prea bine cu nora, iar acum pare că lucrurile sunt pe cale să explodeze între cele două. Mama Geta a dat de înțeles că fiul său este infidel, iar Daniela a reacționat vehement.

(CITEȘTE ȘI: SCHIMBARE DE LOOK NEDORITĂ DE ADRIANA ILIESCU. IUBITA LUI CULIȚĂ STERP REGRETĂ AMARNIC DECIZIA LUATĂ)

Recent, mama Geta a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță și a făcut o remarcă surprinzătoare la adresa fiului ei, Culiță Sterp. Mai în glumă, mai în serios, femeia a pus la îndoială fidelitatea în cuplu a băiatului ei. A mărturisit că artistul nu a fost niciodată ușă de biserică și că obișnuiește să zboare din floare în floare. Declarațiile acesteia au surprins pe toată lumea, mai ales pentru că mama Geta a dat de înțeles că și în prezent, chiar dacă este căsătorit, Culiță Sterp nu ar fi prea fidel.

„Mama Geta: Fiecare și-a luat zborul, mai repede sau mai târziu, mai puțin Iancu și Getuța. Culiță cam repede și-a luat zborul. Eu m-am bucurat pentru el, chiar m-am bucurat, pentru că umbla din pasăre în pasăre și i-am zis mai bine să ai pasărea ta. Iancu e trup și suflet doar pentru o femeie, bag mâna în foc la orice oră. Pentru Culiță nu bag mâna, dar eu îmi doresc și tot timpul am lucrat la asta și l-am rugat foarte mult…

Ei bine, spusele mamei lui Culiță Sterp au devenit imediat virale, iar întreg subiectul a ajuns și la urechile Danielei Iliescu. De asemenea, mulți și-au dorit să afle ce părere are soția artistului despre cele spuse de mama Geta, așa că nu au ezitat să îi aducă la cunoștință subiectul și să o chestioneze pe marginea lui.

Astfel, Daniela Iliescu nu s-a abținut și a venit cu o replică usturătoare. Tânăra s-a arătat destul de acidă la adresa mamei Geta, iar dacă până acum cele două nu aveau o relație prea apropiată, acum pare că se află în plin război.

„De patru ani, la fiecare perlă pe care o scot anumite persoane (…) oamenii râd, se bucură, prietenii mă întreabă cum mai suport și nu dau drumul la adevăr și lista continuă.

Ei bine, cred că în toții anii ăștia am demonstrat ce fel de educație am și ce om sunt, dar probabil că acum se vede asta și în felul în care îl educ eu pe Milan. Am primit o educație mult prea bună de la părinții mei ca să dau curs circului sau ca să mă dau peste cap să impresionez pe cineva.

Singurul răspuns pe care o să-l dau este că unde nu există educație și creierul nu are capacitatea de a filtra ce iese pe gură, e jale”, a scris Daniela Iliescu pe Instagram, după declaraţiile făcute de soacra ei.