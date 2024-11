Daniela Iliescu, schimbare radicală! S-a tuns scurt și a uimit pe toată lumea. Cum arată acum

Daniela Iliescu și-a surprins fanii din mediul online cu o nouă schimbare de look. Se poate sune că soția lui Culiță Sterp simțit nevoie unei reîmprospătări și a decis să renunțe la părul lung. Fanii au sesizat imediat transformarea sa! Iată cum arată influencerița acum!

Așa cum a declarat de mai multe ori pe social-media, Daniela Iliescu este adepta schimbărilor de look. Indiferent de anotimp, fie că este vară sau iarnă, influencerița este tot timpul în ”mișcare”. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când a decis să renunțe la părul lung și să se tundă scurt. Vezi și: Daniela Iliescu, probleme în primul trimestru de sarcină. Ce i-au interzis medicii: ”A văzut un hematom”

Recent, Daniela Iliescu le-a povestit fanilor din mediul online detalii despre noua sa tunsoare. Schimbarea de look vine după o lungă perioadă în și-a decolorat părul, proces care, în timp, afectează structura firului de păr. După o perioadă de mai mulți ani în care a avut părul lung, influencerița s-a decis să își facă o transformare radicală.

Prin urmare, soția lui Culiță Sterp a decis ca în această iarnă să renunțe de procedurile care îi deteriorează părul, să se tundă mai scurt, în acest fel grăbind regenerarea podoabei capilare. Vezi și Cât a costat rochia Danielei Iliescu de la cununia civilă. Mulți au crezut că nu văd bine: „O adunătură de frustrate”

”Știu că urmează întrebări despre cum am făcut, deci las aici câteva detalii. Nu l-am mai decolorat absolut deloc. Am folosit extensii tape-on, pe care le-am îngrijit foarte bine și nu am lăsat să treacă mult timp până la ridicare (1 lună jumate). La fiecare ridicare am mai tuns câte puțin. Mi-am spălat părul 95% doar la salon (cu extensiile e mult mai greu).

Am încercat mai multe tratamente, dar cel mai mult m-a ajutat să nu bag placa, ondulatorul foarte des și să las timpul să își facă treaba. Poate la primăvară sau la vară, dacă mai simt nevoia de păr lung, mai revin la extensii, dar de decolorat am cam prins frică. Doamne, ce bine e! Mi se pare și mult mai ușor cu el așa iarna, că nu se mai freacă de toate gecile, puloverele etc și nu se mai electrizează sau încâlcește la spate, a scris Daniela Iliescu pe Instagram.