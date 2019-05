Daria, fata care s-a născut băiat, dezvăluiri despre viața de transgender: „Am mers la psihiatru”

Daria, fata care s-a născut băiat, a făcut noi dezvăluiri despre ce înseamnă viața de transgender. A povestit cum a descoperit că nu se identifica cu sexul său, cum a reacționat familia când a aflat, dar și despre faptul că nu a crezut niciodată că ar fi gay.

„Atunci când un om nu se simte confortabil cu caracteristicile sexului biologic cu care s-a născut se numește transgender. Din punct de vedere medical înseamnă că ești nevoit sau nevoită, depinde, să simți caracteristicile vizibile ale sexului biologic în așa fel încât să te simți confortabil cu identitatea din interior. Disforia de gen este ceea ce stă la baza transgenderismului, este diagnosticul medical. Nu m-am născut nici băiat 100%, nici femeie 100%, m-am născut undeva la mijloc și a trebuit să echilibrez chestia asta pe parcurs„, a dezvăluit Daria la „Vulturii de noapte”. (VEZI ȘI: DARIUS ESTE ȘI ÎN ACTE STUDENTA DARIA: ”AM DEVENIT CEEA CE SIMT CĂ TREBUIA SĂ FIU DINTOTDEAUNA! ACUM SUNT ÎMPLINITĂ…”)

„Am mers la psihiatru și la psiholog”

„Am mers la psihiatru și la psiholog. Aveam vreo 17 ani când am pus piesele de puzzle cap la cap. Psihiatrul trebuie să ateste că cel care suferă de disforie de gen este complet sănătoasă din punct de vedere mental în așa fel încât să poată începe o tranziție. Prima dată mi-a zis încearcă să fii băiat, au fost două luni în care nu am avut voie să mă machiez, fiindcă eu mă machiam de la 14 ani.

Am încercat să joc un rol care, evident, nu îmi ieșea. Contează să te simți bine cu tine însăți. În ipostaza de băiat era foarte ciudat. Nu am crezut niciodată că sunt gay. Niciodată nu am avut un iubit fizic când eram băiat fiindcă știam că, într-o bună zi, voi duce tranziția la bun sfârșit„, a mai spus Daria.

Tânăra şi-a găsit şi jumătatea: „Iubitul meu e heterosexual. Mulţi bărbaţi nu ar fi înţeles. Nu pot să spun că viaţa mea e grea. Nu am probleme nicăieri, nici la facultate, nicăieri. Nu îmi e ruşine cu ce sunt„, a mai spus ea.