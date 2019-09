David Beckham, în doliu. Mesajul cutremurător transmis de fostul fotbalist

David Beckham și membrii familiei sale sunt în doliu. O persoană importantă din viața lor a murit, iar vestea le-a provocat multă suferință. În urmă cu puțin timp, fostul fotbalist a transmis un mesajul cutremurător, iar apropiații și fanii săi au reacționat imediat. Sute de comentarii de condoleanțe au apărut la postarea soțului Victoriei Beckham.

Citește și: David Beckham i-a trimis un mesaj emoționant lui Kevin Hart după accidentul rutier teribil pe care l-a avut

David Beckham, mesajul cutremurător în memoria fotografului Peter Lindbergh

Celebrul fotograf german Peter Lindbergh avea o relația apropiată cu David Beckham și familia acestuia, iar moartea lui i-a șocat. În memoria artistului, care era considerat unul dintre cei mai influenți fotografi din ultimii 40 de ani, fostul fotbalist a așternut câteva gânduri emoționante.

“I’m finding it difficult to come up with the words to explain how much I loved, admired and respected Peter. Not only was he an incredible talent, but he was one of the kindest and most inspiring people I’ve had the pleasure of working with over the years. We have lost a legend and an amazing human being… ♥️ Peter Lindbergh (n.r.: Cred că este dificil să găsesc cuvinte care să explice cât de mult l-am iubit, admirat și respectat pe Peter. Nu numai că el era un talent incredibil, dar era unul dintre cei mai buni oameni și unul dintre cei mai inpirați oameni cu care am avut plăcerea să lucrez de-a lungul anilor. Noi am pierdut o legentă și o ființă umană uimitoare ♥️ Peter Lindbergh )” este mesajul postat de David Beckham pe contul său oficial de Facebook.

Peter Lindbergh – biografie

Peter Lindbergh s-a născut în 1944, în Polonia aflată sub ocupație nazistă, și a lucrat de-a lungul timpului cu numeroși creatori de modă, colaborând inclusiv cu reviste internaționale prestigioase, printre care se numără: Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazaar și The New Yorker.

Regretatul fotograf a studiat la Academia de Arte Frumoase din Berlin în anii 1960 și a fost, timp de doi ani, asistentul fotografului german Hans Lux, înainte de a-și deschide propriul studio în 1973. În 1978, el s-a mutat în Paris pentru a-și face o carieră. În 1990, Peter Lindbergh era celebru pentru fotografiile pe care le-a făcut modelelor Naomi Campbell și Cindy Crawford.

Recent, celebrul fotograf a lucrat cu ducesa Meghan de Sussex, soția prințului Harry, la o serie de fotografii pentru numărul din septembrie al ediției britanice a revistei Vogue. El a preferat să își imortalizeze modelele în ipostaze naturale. “Urăsc retușurile. Urăsc machiajul. Spun mereu: «Demachiază-te!»”, a declarat Peter Lindbergh la începutul acestui an pentru Vogue.

“Abilitatea lui de a vedea frumusețea reală în oameni, în lume, a fost necontenită și el va continua să trăiască prin imaginile pe care le-a creat. Toți cei care l-au cunoscut, au lucrat cu el sau i-au iubit fotografiile îi vor simți lipsa”, a afirmat Edward Enninfun, editor la Vogue Marea Britanie.