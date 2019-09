Soția lui Kevin Hart, declarații de ultimă oră despre starea de sănătate a actorului! A fost operat, după ce a fost grav rănit în urma accidentului violent

Eniko Hart, soția carismaticului actor, a făcut declarații de ultimă oră despre starea de sănătate a acestuia. Comediantul Kevin Hart a fost operat la spate, după ce a fost grav rănit în urma accidentului violent produs în urmă cu două zile în Calabasas, statul american California. În mașină implicată în incidentul rutier mai erau alte două persoane. Presa de peste Ocean a relatat că autoturismul Plymouth Barracuda a fost cumpărat de Kevin Hart în iulie, cadou de ziua lui de naștere.

Soția lui Kevin Hart, declarații de ultimă oră despre starea actorului

Eniko Hart a mărturisit într-un interviu filmat că soțul ei “va fi bine”, este conștient și se recuperează, relatează jurnaliștii de la TMZ. Vă reamintim că actorul Kevin Hart a fost rănit serios, după ce mașina în care era a fost implicată într-un accident teribil înregistrat pe o autostradă din Los Angeles. Jared Black, soferul autoturismului Plymouth Barracuda, a pierdut controlul din motive necunoscute. Vehiculul a trecut printr-un parapet, s-a rostogolit de mai multe ori și s-a oprit într-un șanț. Kevin Hart şi şoferul maşinii, Jared Black, au suferit “grave răni la spate”. Cel de-al treilea pasager, Rebecca Broxterman, antrenorul personal al familiei lui Hart și logodnica lui Black, a scăpat cu răni minore.

Pe 6 iulie Kevin Hart a împlinit 40 de ani și și-a făcut cadou de ziua lui autoturismul care a fost distrus în totalitate în urma accidentului rutier, produs în dimineața zilei de 1 septembrie; este vorba despre un model vintage 1970 Plymouth Barracuda.

Kevin Hart, copleșit de mesaje emoționante din partea celebrităților

David Beckham Dwayne Johnson Salma Hayek,, cunoscut drept The Rock, sunt doar trei dintre celebritățile de la Hollywood care au făcut publice mesaje emoționante pentru Kevin Hart și familia lui.

“@kevinhart4real we love you and we are praying for you (Kevin Hart, te iubim și ne rugăm pentru tine). ?”, a scris frumoasa actriță Salma Hayek în dreptul imaginii de mai jos.

“Stop messing with my emotions brother @kevinhart4real. We have a lot more laughing to do together. Love you man. Stay strong (n.r.: Nu te mai juca cu emoțiile mele, frate Kevin Hart. Mai avem mult să râdem împreună. Te iubesc, omule. Rămâi puternic) ??” este mesajul transmis de Dwayne Johnson pe contul său oficial de Instagram, unde a urcat o poză cu ei doi.

În vârstă de 40 de ani, Kevin Hart este actor şi scenarist. Născut și crescut în Philadelphia, Pennsylvania, starul și-a început cariera câștigând câteva competiții de actori de comedie amatori în cluburi din New England, culminând cu primul său rol, în 2000, când a jucat rolul lui Judd Apatow în serialul TV “Undeclared”. Acesta este și producător cunoscut pentru filme precum: “Kevin Hart: Let Me Explain” (2013), “Ride Along” (2014) și “The Wedding Ringer” (2015). În 2017, a jucat în “Jumanji: Welcome to the Jungle”.