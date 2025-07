David Popovici a divulgat secretul victoriilor sale! Ce modificare a făcut: „E ceva ce mi-am îmbunătățit”

David Popovici a rupt tăcerea! Tânărul sportiv a divulgat secretul viictoriilor sale! Ce modificare a făcut îndrăgitul înotător? Vă prezentăm cele mai recente declarații! Iată despre ce este vorba!

David Popovici a făcut din nou istorie pentru România! Înotătorul de 20 de ani a cucerit aurul în proba de 100 de metri liber la Campionatul Mondial de la Singapore, într-o finală intensă, pe care a întors-o spectaculos în favoarea sa.

Plecat de pe culoarul 5, David Popovici nu a avut cel mai bun start – după primii 50 de metri era pe locul al treilea. Dar, așa cum ne-am obișnuit, victoria a fost de partea sa.

După cursă, sportivul a oferit o declarație în care a vorbit despre starea de spirit cu care a intrat în apă și despre strategia care l-a propulsat spre aur. Tânărul și-a imaginat că este singur și că face ceea ce îi iese cel mai bine, punându-și ziduri în jurul lui.

Totuși, în spatele acestor reușite uriașe se ascunde o poveste mai puțin știută. Într-un moment de vulnerabilitate rar întâlnit la sportivi de top, David Popovici a recunoscut că, înainte cu 3 zile de startul competiției, s-a confruntat cu o teamă profundă care l-a făcut să ia în calcul întoarcerea acasă.

„Cu 3 zile înainte să înceapă concursul, am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată. Și anume: să îmi fie frică, să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta, am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să-i anunțe pe toți că nu voi mai putea concura. Îmi părea rău de toți. Și-au luat bilet, familie etc. Simțeam că nu pot să mai continui. Nu dintr-o frică de a pierde sau de a nu merge timpii pe care îi aștepta lumea să-i ating, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial”, spunea Popovici după cursa de la 200 de metri.