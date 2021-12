De asta nu se „înghit” ele, de fapt! Cum l-a „prins” Irina pe Răzvan Fodor sărutându-se cu Gina Pistol

Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol atunci când aceasta a intrat în concediu de maternitate si pare că între acestea s-a iscat o mică rivalitate.

Cel de-al patrulea sezon al emisiunii Asia Express a fost prezentat de Irina Fodor, după ce Gina Pistol a intrat în concediu de maternitate. Recent, însă, partenera de viață a artistului Smiley a anunțat că se va întoarce pe platourile de filmare. Irina Fodor a fost, într-adevăr, o prezență feminină îndrăgită în cel de-al patrulea sezon ”Asia Express”, fiind apreciată și privită de telespectatorii fideli ai emisiunii. Pe de altă parte, cel de-al cincilea sezon ar putea începe cu Gina Pistol, având în vedere faptul că prezentatoarea TV a anunțat revenirea pe micile ecrane și în platourile de filmare.

Însă… mica rivalitate dintre cele două prezentoare de televiziune pare să fie mult mei veche, chiar din anul 2010, când Irina și Răzvan s-au cunoscut pe platourile de filmare ale telenovelei ”Iubire si Onoare”.

Cum s-au cunoscut Irina și Răzvan Fodor

”Am cunoscut-o pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială. Când am văzut-o mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete, îmi plac brunetele. Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa.

Și m-am dus la ea și i-am spus: „vezi că durează până vă duce mașina specială acasă după ce se termină filmările, daca vrei te duc eu.” Ea mi-a zis: „nu”. Am zis ok și am plecat. Povestea este foarte lungă, ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva pentru că la prima noastră întâlnire și-a lăsat o geantă lângă masă și am văzut în geantă o carte.

Ne-am mai întâlnit de două ori, dar nu a existat niciun pupic, nimic, voiam doar să o ascult. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni, am niște prieteni cu glume dubioase și am văzut că duce la un umor sub orice critică. I-am zis că plec în vacanță în India și am întrebat-o dacă vine cu mine. Și a venit cu mine și a făcut toată vacanța aia la picior timp de o lună de zile cu mine. Am zis, asta este nevasta mea! Ne-am întors și s-a mutat la mine”, a spus Răzvan Fodor despre începutul relație cu Irina.

Cum a devenit Irina Fodor geloasă pe Gina Pistol

Pe atunci doar o studentă care făcea figurație, Irinei nu i-a picat deloc bine atunci când în cadrul serialului, a apărut o iubită. Nimeni alta decât Gina Pistol. Nu e de mirare ca actuala soție a lui Răzvan Fodor a fost geloasă pe săruturile noului ei iubit cu… iubita din serial. Mai mult decât atât, gurile rele spun că între Răzvan și Gina ar fi existat mai mult decât o poveste de dragoste pe sticlă. Dar nimeni nu știe adevărul, astfel că, nu ne rămâne decât să urmărim cu sufletul la gură cine va prezenta următorul sezon Asia Express.

Sursa foto: Arhiva Cancan