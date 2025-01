De ce a ales Raluca Bădulescu să meargă la Asia Express cu fostul soţ, la trei ani de la divorţ: “Eu vă spun de la început: Florin este…”

Raluca Bădulescu și Florin, fostul soț, au acceptat provocarea Asia Express, iar anul acesta vor face echipă pe „Drumul Eroilor”, care va străbate trei țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud. După regulile deja cunoscute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar 1 dolar în buzunar, cei doi vor fi nevoiți să întâmpine tot felul de provocări. Însă, se cunosc foarte bine, fiind timp de 15 ani căsătoriți și se completează reciproc foarte bine, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care au acceptat participarea în această formulă. Raluca Bădulescu a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care a vorbit despre toate aceste lucruri, dar a dezvăluit și de ce îi este cel mai teamă.

La Asia Express 2025 Raluca Bădulescu a ales să facă echipă cu fostul soț, Florin Stamin. Mai sunt doar câteva săptămâni până când cei doi vor pleca alături de celelalte opt echipe în Filipine, prima destinație din acest an din cadrul competiției. Așadar, emoțiile cresc semnificativ pentru celebrul critic de modă care ne-a dezvăluit care sunt punctele forte ale ei și ale coechipierului său, dar și ce reguli și-au impus.

Raluca Bădulescu, speriată de Asia Express, dar susținută de fostul soț: „Eu mă panchiez din start”

CANCAN.RO: Cum te-ai decis să pleci la Asia Express, cel mai dificil reality show din România?

Raluca Bădulescu: Dintotdeauna sunt fan Asia Express, așa cum sunt sigură că este toată lumea. Însă nu mi-aș fi imaginat niciodată în viața asta că voi fi concurent la Asia Express. De fiecare dată m-am uitat cât de grele sunt probele, cât de complicat este traseul, cât de dificilă este viața acolo. Am urmărit sezoanele, am admirat concurenții, dar nu mi-ar fi trecut prin cap în viața asta că mă voi ridica de pe canapeaua de pe care urmăream Asia Express ca să fiu concurent. Este de departe cea mai mare încercare din viața mea, cea mai mare provocare la care nici nu puteam visa vreodată, total în afara zonei mele de confort. Nu știu cum o să mă descurc, sportivă nu sunt, însă este o ocazie unică în viață. De câte ori în viață ai oportunitatea să participi la un show de grandoarea Asia Express?! Așa că am răspuns afirmativ propunerii Antenei 1 cu toată bucuria și încântarea. Este al optulea sezon, așteptările sunt și mai mari din partea publicului, am foarte mari emoții și cu siguranță va fi absolutul existenței mele.

CANCAN.RO: De ce ai ales să faci echipă cu Florin, fostul tău soț? Care crezi că este punctul vostru forte care să vă ajute să ajungeți cât mai departe în competiție?

Raluca Bădulescu: În mod evident alegerea mea ca pereche pentru Asia Express nu putea fi decât Florin, fostul meu soț, care îmi este cel mai bun prieten. Am fost căsătoriți timp de 15 ani, suntem divorțați de 3 ani, însă păstrăm aceeași prietenie apropiată. Suntem împreună într-o mare familie, el are iubita lui, eu am iubitul meu. Florin mă cunoaște cel mai bine, el știe cel mai bine cum să gestioneze situațiile pe care le creez eu, crizele mele existențiale, începând de la o unghie ruptă până la cine știe ce scenariu posibil, nici nu vreau să-mi imaginez ce ne poate aștepta pe Drumul Eroilor… Așadar, eu sunt sigură că punctul nostru forte va fi tocmai prietenia asta solidă care ne leagă de atâția ani – iar faptul că Florin a rezistat și este în continuare într-o formă de zile mari după ce-a trăit cu mine atâția ani (râde) din start asta îl face câștigătorul competiției. El e adevăratul erou! (râde) Eu vă spun de la început: Florin este marele erou și, culmea, competiția se cheamă anul acesta Drumul Eroilor. Așadar, vă rog să urmăriți emisiunea și să fiți alături de mine și de Florin în aventura absolută a vieții!

CANCAN.RO: De ce proba îți este cel mai frică?

Raluca Bădulescu: De toate! Pentru că dacă va fi vorba să alerg sau să mănânc vreun vierme mai degrabă pot să alerg ca un vierme. Nu vreau să mă gândesc la ce mă așteaptă, pentru că dacă mă gândesc mă panichez din start. Dar nu trebuie să plecăm cu frică la drum, ci cu speranță – suntem câștigători. Asta manifestez în Univers, așa cum se zice acum!

Vedeta și-a impus singură reguli: „M-am băgat la două competiții într-una”

CANCAN.RO: Te-ai gândit vreodată că o să ajungi să te descurci doar cu un euro pe zi? Cum crezi că o să poți face față?

Raluca Bădulescu: Asta este ceva SF… Stând acum și răspunzând întrebărilor din confortul casei, nu realizez ce înseamnă acest lucru. Nu știu ce poți cumpăra cu un euro. Poate în acea parte de lume o avea vreo valoare mai mare un euro, dar cât de mare, că doar n-o să poți să cumperi o prăjitură și trei ciocolate… Nu am fost niciodată în situația asta. Acum foarte mult timp, am făcut economii mâncând de la un fastfood pentru a-mi achiziționa o geacă Balmain – și am considerat că am făcut un mare sacrificiu. Așa că nu am idee ce voi face cu un euro pe zi.

CANCAN.RO: Cum o să te descurci cu ținutele și make-up, având în vedere că tu ai mereu grijă de felul în care arăți?

Raluca Bădulescu: Da, chestia cu ținutele și cu make-up-ul este, într-adevăr, o altă provocare. Este un Drum al Eroilor în cadrul Drumului Eroilor. Deci avem o competiție în competiție. Foarte complicat, în primul rând pentru că eu port mereu tocuri. Eu nu prea știu fără tocuri. Nici nu am ținute care să se potrivească la încălțăminte fără tocuri. Îmi voi da doctoratul în acest sens și voi încerca să-mi compun niște ținute potrivite pentru Asia Express, însă în stilul meu. Pentru că nu vreau să umblu îmbrăcată dubios pe-acolo, ca și cum am fugit pe stradă după ce m-am îmbrăcat cu lumina stinsă. Voi încerca să fiu cum sunt eu de obicei – de-asta spun că este o competiție în cadrul competiției când e vorba de ținute. M-am băgat la două competiții într-una.

CANCAN.RO: De care echipă te temi cel mai mult?

Raluca Bădulescu: Nu mă tem de nimeni pentru că-i cunosc pe toți. Fiecare echipă are puncte forte și puncte slabe. Nici nu mă caracterizează genul ăsta de gândire, că mi-ar fi frică de X sau de Y. Nu mi-e frică de nimeni în viață, decât de Dumnezeu și mă rog la Dumnezeu să fim noi cei mai buni.

