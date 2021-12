S-au iubit timp de nouă ani, au împreună un băiețel, însă norocul n-a fost de partea lor și au divorțat. După ce și-a vindecat rănile, Amna a acceptat să-și deschidă sufletul și să vorbească despre despărțirea de tatăl copilului ei.

Divorțul dintre Amna și soțul ei s-a produs după nouă ani de căsnicie, în 2019, când, aparent, lucrurile nu mai puteau fi reparate. Abia acum însă artista și-a putut deschide sufletul și a dezvăluit ce a stat la baza acelei decizii.

“Relația cu fostul meu soț a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea, pentru că îl avem pe David, am creat atâtea amintiri împreună. Mă gândesc la el cu drag, îi vreau tot binele din lume, vreau să fie fericit, îmi pare rău că nu am reușit să vorbim, să ne înțelegem ca oamenii.



Noi nu ne-am despărțit că nu ne mai iubeam, pur și simplu nu am mai putut să comunicăm din cauza stresului, a oboselii. Fiecare avea frustrările lui și, dacă am vreo supărare, este faptul că nu am putut să ne înțelegem", a spus Amna în podcastul "Roxana te dezbracă de secrete".

