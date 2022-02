De ce a lipsit Dani Oțil câteva zile din emisiune? Prezentatorul TV a explicat prin ce situaţie dificilă a trecut

Dani Oțil a avut o reacţie dură în emisiunea pe care o prezintă. Colegul lui Răzvan Simion a fost deranjat de faptul că internauţii l-au criticat pentru că a lipsit câteva zile de pe micile ecrane. Acesta a explicat că motivul a fost unul cât se poate de serios.

În această dimineaţă, Dani Oțil nu am mai rezistat criticilor și a răbufnit în direct. Vedeta de la Antena 1 a dezvăluit că a primit foarte multe mesaje răutăcioase pe reţelele de socializare, după ce câteva zile nu a mai apărut în direct.

În acelaşi timp, prezentatorul a mărturisit că fiul său, Luca Tiago s-a îmbolnăvit, iar din acest motiv a decis să ia o pauză de la filmări. De asemenea, Dani le-a transmis un mesaj fanilor.

„Am o problemă foarte reală și o s-o exprim foarte sincer. Noi suntem aici de 14 ani, facem luna asta. Oficial eu nu am lipsit din motive medicale niciodată, inclusiv când m-am operat la nas am venit aici, dar n-am fost lăsat să intru că eram vânăt, dar am fost aici. Acum că am lipsit, dar nu pentru că eram eu bolnav, ci pentru că era bebele. Luni m-ați lăsat, dar începând de marți au început mesajele și în privat, și public: ”Băi, dar tu de ce lipsești? Ești un nesimțit, oamenii se chinuie la emisiune și tu cine știe ce faci pe acasă”. De unde răutatea asta?”, a declarat Dani Oțil la Neatza de la Răzvan și Dani.

Luca Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu, probleme cu alimentația

Nu este prima dată când Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au probleme cu micuțul Luca. Recent, bebelușul a fost extrem agitat și, în câteva ocazii, a vomat tot laptele cu care era hrănit. În plus, nu acumula nici kilograme, motiv pentru care părinții l-au dus la un specialist.

“Pentru că nu prea ia în greutate și vomită tot ce mănâncă, am început să-i dau și formulă, în completare. Suntem la a treia formulă. De două zile mănâncă băiatul meu. Nu l-am văzut de când s-a născut el să mănânce așa. Cred că și asta l-a calmat. Mă gândesc că îi era foame, pentru că nu mânca. Și când mânca, vomita. De două zile mănâncă din 3 în 3 ore. E mai liniștit, mă gândesc că de asta era agitat și plângea, pentru că avea burtica goală. Bineînțeles că nu am început să-i dau eu formulă de capul meu. Totul a fost doar la sfatul medicului. Schimbarea formulei se face treptat. Adică, nu e așa o chestie ușoară”, a povestit, pe o rețea socială, Gabriela Prisăcariu.

