De ce a renunțat Jojo la visul de a deveni din nou mamă: „Am lăsat-o baltă după perioada asta”

Jojo a fost nevoită să renunțe la visul de a deveni mamă pentru a treia oară din cauza unui motiv la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Soția lui Paul Ipate a vorbit despre momentele din pandemie și despre ajutorul pe care l-a primit din partea mamei sale.

La cei 41 de ani ai săi, Cătălina Grama este o mamă împlinită și o persoană foarte cunoscută datorită activității sale din viața de zi cu zi. Aceasta are un talent înnăscut, tocmai de aceea nu scapă nicio ocazie de a ajunge în lumina reflectoarelor, însă acest lucru a făcut-o uneori să renunțe la viața personală.

VEZI ȘI: CĂTĂLINA GRAMA, PREGĂTITĂ SĂ FREDONEZE MELODIILE TRUPEI BUG MAFIA, ÎN ZIUA A TREIA A FESTIVALULUI UNTOLD 2022: „SUNT O TIPĂ CĂREIA ÎI PLACE SĂ SE DISTREZE”

Jojo a renunțat la al treilea copil dintr-un motiv greu de imaginat

Deoarece provine dintr-o familie în care ea a fost singurul copil, Jojo și-a dorit foarte mult să devină o mamă cu mulți copii. Vedeta a născut de două ori până acum și și-ar fi dorit să o facă și a treia oară, însă viața pe care o duce, activitățile de zi cu zi, precum și starea de sănătate a mamei sale au convins-o să renunțe la asta.

CITEȘTE ȘI: JOJO NU ÎL DĂ UITĂRII PE CEL CARE A „CRESCUT-O”! „ÎL IUBESC…”

În cel mai recent interviu acordat, Cătălina Grama susține că în perioada pandemiei se gândea serios să își mărească familia, însă, după o discuție serioasă cu mama sa, a renunțat. Multă lume știe faptul că mama artistei s-a dedicat trup și suflet creșterii și îngrijirii celor doi nepoți, însă acum a îmbătrânit și nu ar mai putea avea grijă de un nou-născut.

„Înainte de pandemie pe la 38-39 de ani, am vrut să o iau de la capăt. Aveam proiecte de teatru și am zis că e o perioadă bună acum, mie îmi plac familiile mari. Eu am suferit pentru că am fost singurul copil la părinți. Aș fi făcut și vreo 4 copii, crede-mă, numai că e puțin dificil ca și artist și mai ales să fii artistul femeie – mamă, să îți iei mereu atâta pauză. Dar eu aș fi vrut și 4 copii. Mama a mai obosit și a zis: “Măi, mamă, gândește-te bine că nu mai pot!” Și atunci am lăsat-o baltă după perioada asta”, a declarat Cătălina Grama pentru Impact.ro.