Jojo, dezvăluiri neaşteptate despre hărţuirea sexuală. Prin ce clipe de coşmar a trecut actriţa

Jojo a făcut dezvăluiri neaşteptate despre hărţuirea sexuală. Artista în vârstă de 41 de ani a dat mai multe detalii neştiute până acum despre trecutul său. Blondina a recunoscut că a primit mai multe propuneri indecente cu promisiunea că va evolua în carieră.

În urmă cu câteva luni, Viorica Vodă a avut curajul de a recunoaşte în cadrul Galei Gopo că a fost hărțuită sexual, de mulți oameni din domeniul cinematografiei. Acest moment le-a dat curaj şi altor femei să vorbească despre experienţele neplăcute prin care au trecut. Jojo este una dintre acestea.

Jojo: „Eram la o vârstă foarte fragedă când am primit astfel de propuneri”

Vedeta a recunoscut faptul că, la începutul carierei, i s-au făcut avansuri, dar şi tot felul de promisiuni. Totul s-a întâmplat când actriţa avea o vârstă fragedă.

„Din păcate, în România, dar nu numai, în societatea de astăzi, la nivel global, acest lucru este des întâlnit în orice profesie, nu numai în industria de divertisment. Este regretabil că există un asemenea fenomen și e bine că Viorica Vodă a deschis acest subiect care, până acum, nu a mai fost discutat public, la noi în țară. Vorbind din proprie experiență, eram la o vârstă foarte fragedă când am primit astfel de propuneri și am simțit că trebuie să tranșez lucrurile, să spun un Nu foarte clar, să refuz acea situație. Am avut-o pe mama aproape ca sfătuitor și susținător. Există oameni care au senzația că li se permite orice și că li se poate oferi orice în schimbul unui job”, a declarat Jojo, potrivit viva.ro.

Jojo: „Au mai existat situații în care am fost pusă în fața unor alegeri”

Frumoasa actriță a mai declarat faptul că aceste lucruri nu s-au întâmplat doar o dată, ci propunerile au venit în repetate rânduri. Mai mult decât atât, la un moment dat a fost pusă în situaţia de a accepta sau a renunţa la anumite proiecte.

„Întâmplarea nu a fost singulară, au mai existat situații în care am fost pusă în fața unor alegeri, în urma unor mesaje foarte clare. De fiecare dată am deschis o altă ușă ca să găsesc acea persoană care să creadă în talentul meu și care să mă prețuiască din punct de vedere profesional. Au fost momente în care am pierdut castinguri, dar nu am renunțat la visul meu. Dar este vorba strict despre experiența personală și nu aș putea să vorbesc în numele altcuiva. Consider că poți spune Nu, și nu depinde cariera ta de asta”, a mai spus Jojo.

sursă foto: instagram