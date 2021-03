De ce are, de fapt, Viorel Stegaru nasul strâmb. Întâmplarea care a stârnit hohote de râs

Vulpița și Viorel au fost, de departe, personajele din showbiz cu cea mai mare celebritate în spate. Deși au devenit cunoscuți în mod fulgerător, pentru cei doi s-a stins faima la fel de repede cum a început, iar acum au devenit doar niște anonimi din Blăgești.

Din momentul în care a apărut pe micul ecran, lumea s-a întrebat, în privința soțului Vulpiței, de ce are, de fapt, nasul strâmb. La Acces Direct, la un moment dat, Viorel a spus totul despre întâmplarea care avea să-i schimbe viața și aspectul fizic pentru totdeauna.

Întrebat, în direct de Mirela Vaida dacă a pățit ceva sau așa s-a născut, cu zâmbetul pe buze, Viorel Stegaru a dat startul celei mai amuzante întâmplări.

„Ai o deviație de sept, ai nasul un pic strâmb. Așa te-ai născut, sau te-a lovit cineva? Mă întreabă multă lume și am zis să te întreb” a spus Mirela Vaida, vizibil amuzată de situație. Soțul Vulpiței nu a stat prea mult pe gânduri și a elucidat misterul.

„Nu, nu nu…M-am suit într-un copac și am pus pe altcineva să țină scara, eram cu drujba în mână, să tai o creangă. Ăla nu a ținut scara bine și am venit de la 4 metri, am căzut, de-asta am nasul strâmb” a spus Viorel, râzând.

Când urmează Vulpița să nască al doilea copil

Fosta invitată a Mirelei Vaida nu își neglizează fanii și păstrează anumite tradiții… Astfel, recent, Vulpița le-a transmis câteva gânduri senine susținătorilor și a mărturisit în a câta săptămână de sarcină se află.

“Să aveți weekend frumos! Am intrat în prima săptămâna din luna 7” a fost mesajul scris de Vulpița pe contul de Instagram, unde a postat un selfie în care are ruj albastru pe buze și este machiată cu sclipici.

După un calcul rapid, vă spunem că tânăra va deveni mămică aproape de sfârșitul lunii aprilie. Vulpița de la Acces Direct este însărcinată cu băiat și mai are o fată, care are aproape trei ani.