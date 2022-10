De ce Cornelia și Lupu Rednic nu au copii. Detalii neştiute din căsnicia celor doi artiști

Pornind de la decizia Deliei, descoperim și alte familii din showbiz, care au decis să nu aibă urmași. Acest subiect însă a stârnit numeroase reacții, care au făcut „înconjurul internetului”. Deși au împlinit 30 de ani de la căsătorie, Cornelia și Lupu Rednic nu au copii și nici nu își doresc. Au existat diferite zvonuri la adresa celor doi interpreți de muzică populară, iar pentru a lămuri situația, Cornelia Rednic a simțit nevoia să explice motivul real al deciziei lor.

Atât Lupu, cât și soția sa au avut o copilărie cu neajunsuri, iar acest lucru i-a determinat să muncească din greu. Goana după succes însă, le-a ocupat tot timpul celor doi soți. Cântăreața nu se simte pregătită pentru un astfel de pas, drept pentru care a renunțat de mult la gândul de a deveni mamă. Şi-au dedicat tot timpul carierei, iar acest lucru le-a adus satisfacţii în ceea ce priveşte situaţia financiară.

„Hai sa lămurim o data pentru totdeauna. Am ales sa nu facem copii pentru că suntem foarte mult timp plecați. Nu faci copii cu gândul sa-i ai la bătrânețe. Dacă facem un copil, doi copii, nu o sa ne putem ocupa de ei.”, a declarat cunoscuta artistă.

Deși nu vor să devină părinți, Cornelia și Lupu Rednic iubesc copiii. Până în prezent, cei doi artiști au botezat pe bandă rulantă, iar atunci când au avut ocazia au vorbit despre mulţumirea sufletească pe care au simţit-o în acele momente.

Cornelia Rednic s-a transformat radical în ultimii ani

Îndrăgita cântăreață de muzică populară a trecut printr-o adevărată transformare, după ce a slăbit 33 de kilograme în doar trei luni. Metoda folosită nu este recomandată de niciun medic, dar artistei nu i-a păsat. A știut una și bună, voia să fie slabă cu orice preț.

CITEŞTE ŞI: CUM A REUȘIT CORNELIA REDNIC SĂ SLĂBEASCĂ 33 KG ÎN 3 LUNI?

După ce a slăbit considerabil și a scăpat de grija pe care o avea atunci când se urca pe cântar, Cornelia Rednic a mai făcut o schimbare. Artista a renunțat la părul lung cu care ne-a obișnuit de atâția ani și a optat pentru o tunsoare bob. Apropiaților nu le-a venit să creadă că artista a luat această decizie, dar recunosc că îi stă foarte bine.

„M-am tuns singură. Coafeza mea nu voia să mă tundă. Iubea părul meu lung, întreținut și îngrijit. Ea m-a făcut blondă din brunet și a avut răbdare cu mine. Așa că, după ani de zile, în care am avut părul lung, frumos, și ea mi l-a coafat, mi-a spus: ‘Îmi tăi mâinile, dar eu nu îți tăi părul’. Am luat foarfeca și m-am tuns singură acasă, dar e adevărat că am făcut un curs în tinerețe.

De când mă știu mi-am dorit enorm părul lung, dar nu îl mai vreau niciodată. Scurt este mult mai ușor de întreținut și de aranjat. Tunsoarea a venit la timpul potrivit, așa am simțit. Am mai mult de un an de când mi-am tuns părul și când am postat prima poză cu el scurt, nu m-a crezut nimeni”, a mai povestit Cornelia Rednic.