De ce e mai bine în România decât în Spania. Mărturia unui tânăr care s-a întors în țara natală

Un tânăr din Stâlpeni, județul Argeș, a decis să își continue studiile liceale în România, după ce a petrecut un an în Spania. Alegerea sa, considerată neașteptată de cei din jur, a fost motivată de diferențele semnificative dintre sistemele de învățământ din cele două țări, precum și de dorința de a beneficia de o educație în care performanța individuală este recunoscută corect.

Tânărul a început clasa a IX-a într-un liceu spaniol, unde a întâmpinat dificultăți legate de evaluarea elevilor. Sistemul de notare și modul de departajare nu i-au oferit aceleași oportunități de afirmare pe merit ca în România. Această experiență l-a determinat să se întoarcă în localitatea natală pentru a-și continua studiile liceale.

De ce e mai bine în România decât în Spania

Odată revenit în țară, elevul s-a înscris la Liceul Tehnologic „I.C. Petrescu” din Stâlpeni, specializarea „Tehnician prelucrări mecanice”. Adaptarea la noul mediu educațional s-a dovedit rapidă, în parte datorită unei clase unitare și a profesorilor implicați, care sprijină activ elevii nu doar în cadrul orelor, ci și prin participarea la concursuri și alte activități extracurriculare.

„Acolo nu mi se acordau notele pe merit, mai sunt și anumite detalii de departajare… Le mulțumesc foarte mult părinţilor mei, cel puțin tatălui meu care mi-a deschis ochii să vin în România, considerând că și aici se poate învăța carte, mai ales că România e și cunoscută pentru oportunitățile pe care le are. Cine pleacă în străinătate, nu știe ce pierde în România! Doar clasa a IX-a a fost făcută în Spania, iar clasele X-XII aici, la Liceul Tehnologic „I.C. Petrescu” din Stâlpeni, specializarea „Tehnician prelucrări mecanice”. Am avut de recuperat clasa a IX-a la biologie, română și puțin la matematică, dar nu a fost o problemă. Despre liceu ce pot să spun, eu am avut parte de o clasă foarte bună care m-a ajutat să mă adaptez, să mă integrez în comunitatea lor. În clasa a X-a, mă gândeam ce fac, ce colegi am, ce profesori am, cum o fi învățământul aici, eu venind din Spania, dar am avut noroc și de profesori foarte buni.”, a spus tânărul.

Experiența în România i-a oferit tânărului șansa de a recupera diferențele de programă dintre cele două țări. În primele luni, a fost nevoie de consolidarea cunoștințelor la discipline precum biologie, limba română și matematică, însă progresul a fost rapid, demonstrând că implicarea și efortul personal pot aduce rezultate semnificative chiar și după un an petrecut într-un alt sistem educațional.

Comparativ cu experiența din Spania, tânărul a remarcat implicarea activă a profesorilor români, care nu se limitează doar la predarea materiei, ci participă la concursuri și proiecte care stimulează dezvoltarea competențelor elevilor. În sistemul spaniol, evaluarea era mai rigidă, iar profesorii acordau mai puțin sprijin pentru performanță individuală, ceea ce poate reduce motivația elevilor.

Rezultatele obținute în liceu au fost remarcabile. După finalizarea studiilor, tânărul a absolvit examenul de bacalaureat cu o medie de peste 8,4, clasându-se între cei mai buni elevi la nivel local. Ulterior, a fost admis la Universitatea Politehnică din București, la Facultatea de Mecanică și Tehnologie – Centrul Universitar Pitești, cu media 9,57, confirmând astfel faptul că România poate oferi oportunități solide pentru elevii determinați să învețe și să se perfecționeze.

