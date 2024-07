De ce este Irisha tot singurică?! ”Am un pachet complet și știu să fac un bărbat fericit”, dar…

Irisha este mereu zâmbitoare și arată ca scoasă din cutie oriunde ar merge, însă… tot singurică a rămas! Nu că n-ar avea admiratori care așteaptă la coadă, ci pentru că, spune ea, are standarde atât de înalte încât nimic nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor sale! Așadar, CANCAN.RO a aflat care sunt doleanțele fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”.

Când vezi o fată precum Irisha, ai tinde să crezi că are un partener pe măsură! Surpriză însă! Influencerița este singură și liberă precum pasărea cerului. Deși lista de admiratori este lungă, nimeni nu-i intră în grații brunetei, care încă își așteaptă prințul pe cal alb. Pentru a fi cucerită pe deplin, admiratorii trebuie să dea din coate puternic, iar asta în viața reală, nicidecum în mediul online!

”Am o grămadă de prieteni și de admiratori, dar nu prea dau curs, pentru că nu prea sunt focusată pe viața personală. Nici măcar nu cred admiratorii de pe Instagram. Nu am ieșit niciodată în viața mea la nicio cafea, la niciun suc cu cineva de pe Instagram! Dacă există cumva excepția de la regulă, îl rog să se sesizeze acum, pentru că nu există! Nu cred că se poate lega o chestie atât de personală și de importantă pe Instagram. Având în vedere stilul de viață pe care îl ducem, noi, persoanele din online, postăm unde suntem, ce facem. Poți să vii în aceleași locații. Schimbă-ți cursul vieții dacă nu vii în aceleași locații! Au fost persoane care mi-au scris pe Instagram, nu le-am răspuns, dar după ne-am întâlnit și mi-au zis că mi-au scris. Am deschis Instagram-ul și am văzut că erau mesaje de doi, cinci ani”, explică Irisha, pentru CANCAN.RO.

Bun, bun, deci să nu scrie pe Instagram, ci s-o abordeze în viața reală! Aceasta ar fi prima condiție dacă cineva vrea să o cucerească. Cum să fie prima interacțiune, însă?!

”Ar trebui să mă abordeze foarte drăguț, foarte educat, foarte amuzant, să aibă glumele la el, să aibă grijă ce mânânc, ce vreau, ce respir. Nu știu care a fost cea mai tare abordare. Nu vreau să fiu arogantă, dar au fost prea multe și n-are rost să le țin minte! Nu fac pe inabordabila, chiar sunt!”, adaugă fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil”.

După ce ne-am convins ce așteptări are de la viitorul iubit, am vrut să aflăm ce ofera ea într-o relație.

”La rândul meu, cred că am un pachet complet și știu să fac un bărbat fericit! Am ajuns la inteligența emoțională matură încât știu că am ce să ofer”, explică Irisha.

Irisha a ajuns pe covorul roșu

Dacă la capitolul dragoste nu stă așa bine, Irisha compensează la cel al vacanțelor. Ba mai mult, recent, a ajuns și pe covorul roșu! Astrele s-au aliniat în favoarea vedetei, iar visul său a devenit realitate la Cannes.

”Am fost la Festivalul de Film de la Cannes, unde am avut un job, însă în ultima zi am fost și pe covorul roșu, evident. Nu putem să lipsesc tocmai eu! Am plâns când am pășit pe covorul roșu, am sunat-o pe mami.l După Cannes, am fost în Milano cu familie. Am dat o fugă și la mare, susțin și România. Vara asta aș vrea să merg în Ibiza. Am mers în Mexic, State, Asia, dar în Ibiza și în Tenerife n-am ajuns și vreau”, încheie Irisha, pentru CANCAN.RO.

