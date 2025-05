De ce Mircea Gabriel Mihăilă este cel mai căutat român din Puebla, Mexic. Ce „magie” le face clienților săi

Cine este Mircea Gabriel Mihăilă, cel mai căutat român din Puebla, Mexic? Puțini au auzit ce „magie” le face clienților săi! Oamenii vin la el încă de la primele ore ale dimineții!

În inima orașului Puebla, Mexic, un român a ajuns să fie cunoscut deopotrivă pentru misterul ce îl înconjoară și pentru speranța pe care o oferă celor aflați în suferință. Numele lui este Mircea Gabriel Mihăilă, iar localnicii îl cunosc deja drept „analgezicul român”, totul datorită unei metode neobișnuite de vindecare pe care o practică fără medicamente, fără ritualuri și fără pretenții financiare rigide.

Mircea Gabriel Mihăilă poate fi găsit zilnic în Plazuela de la 4 Sur, chiar în fața clădirii Carolino, acolo unde, de la ora 9 dimineața și până seara târziu, își pune mâinile pe oameni pentru a le transmite ceea ce el numește „vindecare energetică”.

„Printr-o experiență mi-am dat seama că am ceva, am început să experimentez și așa s-a întâmplat totul (…) Am vrut să schimb totul, să o iau de la capăt, să simt că sunt pe o altă planetă, să las totul în urmă”, a mărturisit Mircea.