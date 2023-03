De ce nu a lăsat-o Cabral pe Andreea Ibacka să își păstreze rochia de mireasă. Actrița și-a uimit fanii!

Andreea Ibacka și Cabral formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi se bucură de o familie minunată, având doi copii care i-au unit și mai mult. Actrița și prezentatorul Tv s-au căsătorit în 2011, însă după nuntă, Cabral i-a interzis soției sale un lucru neașteptat.

Sunt împreună din 2007, iar 4 ani mai târziu au decis să își unească destinele în fața lui Dumnezeu. Ea a purtat o rochie superbă, un model la care a visat încă de când era copil. Cu toate că rochia de mireasă a fost exact cea la care a visat, Andreea Ibacka nu a păstrat-o ca amintire, din cauza lui Cabral.

Andreea Ibacka: „Eu am un soț pe rit vechi”

Chiar dacă au trecut deja 12 ani de când cei doi s-au căsătorit, actrița nu poate uita niciun moment de la marele eveniment. Vedeta a purtat o rochie tip sirenă, model pe care și l-a dorit dintotdeauna. Bineînțeles, ca orice femeie, blondina și-a dorit să păstreze rochia ca amintire, însă acest lucru i-a fost interzis chiar de soțul ei, care este o persoană extrem de superstițioasă, spune ea.

„Dar este o rochie pe care nu o voi uita niciodată. Nu o mai am. Nu știu dacă este sau nu adevărat, legenda spune că nu e bine s-o ții în casă. Pentru cei care încă țin toate superstițiile. Eu am un soț pe vechi, pe rit vechi și el, iar el ține cont de toate astea. Eu nu duc gunoiul după ce s-a întunecat, nu țin rochia de mireasă în casă, din astea.

Am vrut la un moment dat să o păstrez pentru Namiko, mă rog, pentru fiica noastră, pentru că a venit ceva ani mai târziu, dar m-am gândit că sunt toate șansele ca ea să nu meargă pe aceeași siluetă-talie, dacă mă înțelegi, tatăl ei având doi metri înălțime și o păstram practic degeaba. Așa că am dat-o. S-a bucurat de ea o altă mireasă”, a mărturisit Andreea Ibacka pentru Ego.ro.

