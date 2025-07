De ce nu s-a putut salva Felix Baumgartner. Toma Coconea, cel mai bun parapantist din România, explică tragedia

Este doliu în lumea sportului extrem! Felix Baumgartner a murit în timpul unui salt cu parapanta, pasiune care i-a adus sfârșitul la vârsta de 56 de ani. Toma Coconea, cel mai bun parapantist din România, a oferit detalii despre tragedie și a explicat motivul pentru care iubitul Mihaelei Rădulescu nu a avut nicio șansă la viață.

Joi, 17 iulie 2025, Felix Baumgartner, cunoscut datorită saltului său din stratosferă, a murit în urma unui accident cu parapanta. Accidentul s-a petrecut în Italia, la Porto Sant`Elpidio, acolo unde se afla de câteva zile în vacanță. În timpul zborului, bărbatului i s-a făcut rău, a pierdut controlul parapantei și s-a prăbușit în piscina unui hotel. Din nefericire, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru viața iubitului Mihaelei Rădulescu.

Toma Coconea explică de ce nu s-a putut salva Felix Baumgartner

Toma Coconea, cel mai bun parapantist din România, instructor de parapantă și salvator montan, a vorbit despre condițiile în care Felix Baumgartner și-a pierdut viața. Acesta susține că în cazul unei probleme medicale apărute în timpul zborului, parapantistul nu este în contact cu nimeni de la sol și nu poate cere ajutorul nimănui, acesta fiind unul dintre motivele pentru care iubitul Mihaelei Rădulescu nu s-a putut salva.

„Din fericire, nu am fost în situații similare, dare se pot întâmpla. Am avut și eu stări de oboseală, mai ales în cursele mele de 8-10 ore și am fost frânt. Eu zic că în situația asta nu este cazul, erau în vacanță, nu era chestia de oboseală, dar a fost o chestie medicală din păcate.

Vă dați seama că dacă s-a întâmplat așa că i-a venit rău și într-o zonă foarte joasă și împânzită nu mai ai timp, și cu ce te ajută situația? Depinde doar de tine, și dacă ar fi dat prin stație, dar nu, în situația asta, dacă a avut o problemă medicală, nu a mai depins de nimeni de la sol”, a mai explicat Toma Coconea.

Românul susține că – în cazul sporturilor extreme – sportivii sunt obligați să efectueze controale medicale din doi în doi ani, chiar și anual. În cazul lui Felix Baumgartner, fiind vorba despre un zbor motorizat, Toma Coconea susține că impactul cu apa din piscină i-a fost fatal.

„Controalele medicale sunt obligatorii, mai ales la zborul monitorizat, este legislația din doi în doi ani. Se fac chiar și anual. Poate să fie o problemă de motor, nu este accident de parapantă, este de paramotor. Și eu zbor cu paramotorul și, din păcate, se pot întâmpla și chestii tehnice.

Acel paramotor are 50km/h, te poți izbi de apă ca de asfalt, este fatal, asta nu înseamnă că apa îl putea salva. Vă dați seama, condițiile meteo știa să le aprecieze, nu a avut nicio legătură cu solul. Doar dacă zbori în zone de aeroport ții legătura cu stație, în zona liberă este un sport care depinde de pilot”, transmite Toma Coconea pentru romaniatv.

