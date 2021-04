De ce nu se duce, de fapt, Alexandra Bodi la muncă. A spus totul în cadrul unui TikTok

Rămasă singură, fără Ionuț, Alexandra Bodi nu pare că o duce prea rău. Chiar dacă internauții o acuză de faptul că nu prea îi place munca, gospodina din Mureș a oferit un răspuns șocant cu privire la acest aspect.

Pe contul ei de TikTok, Alexandra Bodi nu ezită să împărtășească totul cu fanii săi. De această dată, gospodina din Mureș a oferit un răspuns halucinant tuturor celor care o blamează pentru faptul că nu se duce la muncă. Pe rețeaua de socializare, Alexandra Bodi a mărturisit că nu se duce la muncă pentru că are ce să mănânce și nu are nevoie de așa ceva.

„O să mă duc, dacă am putere de la Dumnezeu, mă pot duce și la muncă. Dar eu n-ar trebui să mă duc la muncă pentru că am ce mânca și am din ce trăi, dragii mei. Să mor aici dacă vă mint! Pe live-ul ăsta, aici să-mi fie moartea. Să plângeți după mine, dragii mei” a spus Alexandra Bodi, pe TikTok.

Alexandra Bodi a înjurat în ultimul hal

Acuzată de Ionuț că este alcoolică și criticată pentru gesturile sale, Alexandra Bodi a răbufnit recent ca la ușa cortului și i-a adresat injurii bărbatului care până mai ieri îi era aproape, dar și celor care o judecă pentru comportamentul său.

Gospodina din Mureș, cunoscută pentru ciorba de salată a folosit cel mai josnic limbaj și i-a șocat pe internauți.

„Cei care i-ați băgat lui Ionuț în cap să-i lingeți picioarele și degetele de la picioare și fundul, să-i mâncați c^&%* lui Ionuț și mie c^&*$ meu, așa că mă doare în c#$ de voi, haterilor. Să o luați în gură ca Moș Gerilă, nu mă interesează că vede Ionuț, să mă p&% pe fața lui Ionuț și pe a voastră, să vadă o lume întreagă, că deja nu mai suport. Să mă pupați direct în fund când mă c%^. Mă f%^ în el de TikTok. Îmi cer scuze față de voi, dragii mei, cei care mă susțineți, dar mă p%^ pe el de TikTok și pe fața lui Ionuț și pe toți haterii, să o s^&$ toți haterii, uite așa. Și tu Ionuț, să o s^&*” a spus Alexandra Bodi, în clipul video pe care nu-l putem reda pe CANCAN.RO, din cauza limbajului folosit de ea.

Sursă foto: captură TikTok