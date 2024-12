De ce Raluca Pastramă ia fetele de la Pepe în fiecare an, pe 25 decembrie. Ce se mai întâmplă de Crăciun

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar toată lumea deja a început pregătirile și la fel a făcut și Raluca Pastramă. Bruneta a făcut deja meniul pentru masa de Crăciun, iar în curând va intra în bucătărie, căci are multe bunătăți de pregătit. Ca în fiecare an, aceasta își va petrece ziua de Crăciun în familie, alături de fiicele sale. În fiecare an, micuțele se află la ea în data de 25 decembrie, iar acum a dezvăluit care este motivul pentru care acestea nu fac niciodată Crăciunul cu Pepe.

Raluca Pastramă se pregătește intens de Crăciun și așteaptă cu nerăbdare această perioadă pentru a se mai liniști puțin, după tot tumultul din ultima perioadă. Aceasta plănuiește să aibă niște sărbători liniștite și tot ce va face este să petreacă timp cu fiicele sale și să gătească tot felul de bunătăți.

De ce Raluca Pastramă ia fetele de la Pepe în fiecare an, pe 25 decembrie

Așa cum spuneam, planurile pentru aceste sărbători ale Ralucăi Pastramă sunt simple. Înainte de Crăciun aceasta va intra în bucătărie și se va pune pe treabă. Piesa de rezistență, cu care se laudă în fiecare an, sunt cozonacii, însă aceasta nu se dă în spate nici de la preparatul sarmalelor sau a salatei de boeuf. De asemenea, ea mai are niște ajutoare de nădejde, căci fiicele ei i se alătură în bucătărie.

Însă, activitatea preferată a acestora este să împodobească bradul, iar acolo Raluca Pastramă le dă mână liberă. Micuțele își vor petrece sărbătorile atât alături de mama lor, cât și alături de Pepe. Cei doi părinți au programul bine stabilit și este în fiecare an același. Mai exact, ajunul Crăciunului fetele îl petrec la tată, iar în data de 25 decembrie, în ziua de Crăciun, se mută la mamă.

Raluca Pastramă ține foarte mult ca în ziua de 25 decembrie minorele să fie la ea, asta pentru că atunci bunica micuțelor își serbează ziua de naștere, iar nepoatele sale sunt cadoul perfect pentru aceasta.

„Nu am planuri de Crăciun, nu prea facem nimic special. Stăm acasă, facem cozonaci, sarmale. Îmi place să fac cozonaci, doar nu mă laud eu cu ei mereu? Fetele stau cu mine, dar nu mă ajută ele la cozonaci. Ele împodobesc bradul, se joacă prin casă. Mă mai ajută și pe mine din când în când la ce mai pot, dar nu le pun eu pe ele să facă cu mine cozonaci. Mă mai ajută fetele la mâncăruri, la ce mai facem noi, sarmale, salată de boeuf. Sunt și ele acolo, mă ajută. Ne mai ajută, ne mai încurcă (râde!). Înțelegerea pentru sărbători oricum este făcută în scris. Este făcută înțelegerea pentru sărbători, pentru vacanțe. Oricum o să împărțim sărbătorile jumătate-jumătate. La el o să fie pe 24, la mine pe 25 decembrie. Așa am făcut mereu. Pe 25 este ziua de naștere a mamei mele. De asta tot timpul pe 25 se nimerește ca fetele să fie la mine. Așa am făcut noi dintotdeauna”, a declarat Raluca Pastramă, potrivit fanatik.ro.

Foto: Instagram