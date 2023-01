De ce s-a despărţit Sebastian Dobrincu de Mimi? Ce a putut să-i facă vedeta Survivor: „Am plâns 136 de zile”

Mimi și Sebastian Dobrincu au fost împreună de la finalul anului 2019, până în anul 2021, când milionarul a cunoscut-o pe cântăreața Ioana Ignat. Imediat după despărțire, creatoarea de conținut l-a acuzat pe rețelele de socializare pe cântăreț că ar fi înșelat-o cu actuala lui iubită. Ulterior, adevărul despre concurentul de la „Survivor” și vloggeriță a ieșit la iveală.

În decembrie 2019, Mimi l-a cunoscut pe Sebastian Dobrincu. După doar trei luni de relație, cei doi s-au mutat în aceeași casă. Mai mult de atât, creatoarea de conținut dorea să-i dea juratului de la „Imperiul Leilor” un copil, dar povestea lor nu a avut deloc finalul așteptat.

De ce s-au despărțit, de fapt, Sebastian Dobrincu și Mimi

La scurtă vreme după ce relația devenise una serioasă, artistul a plecat în Statele Unite ale Americii. Enervată la culme, Mimi nu i-a mai răspuns trei zile, nici când s-a întors în țară și voia împăcarea. Până la urmă, el s-a îndrăgostit de Ioana Ignat și a renunțat la creatoarea de conținut. Pentru că timpul dintre despărțire și noua relație a fost extrem de scurt, vloggerița credea că a fost înșelată de concurentul „Survivor”.

După despărțire, Mimi a suferit de depresie și a plâns 136 de zile. Creatoarea de conținut a avut nevoie de mult timp să se recupereze și să accepte faptul că atât ea, cât și „faimosul”, au greșit.

„Anul trecut am trecut prin cea mai grea perioada din toată viața mea. Am plâns 136 de zile la rând. Da, le-am numărat pentru ca ma întrebam tot timpul când o sa se termine. Nu era vina nimănui ca eram așa, nici măcar a mea pentru ca nu alegeam in mod conștient sa fiu trista. Într-o dimineața, după multe discursuri și cărți ascultate despre cum funcționează mintea și ce înseamnă depresia, m-am trezit repetându-mi in minte break the cycle’- atunci am înțeles ca depindea de mine sa opresc tristețea in care trăiam”, spunea Mimi pe Instagram.

În prezent, concurentul de la PRO TV trăiește o poveste de iubire cu Ioana Ignat cu care are o relație de la finalul anului 2021. Cei doi se înțeleg de minune și au colaborări și pe plan profesional.

