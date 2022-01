De ce s-ar fi certat Alex Velea și Connect-R, de fapt? ”Nu mai putem avea o relație de prietenie”

În cadrul unei emisiuni de televiziune, Connect-R și-a deschis sufletul și a vorbit despre un episod din cariera muzicală pe care nu multe persoane îl cunosc. În urmă cu mulți ani, el și artistul Alex Velea au lansat o piesă extrem de îndrăgită de români, și anume ”Dacă dragostea dispare”. După aceea, însă, au apărut serie de acuzații, legate chiar de melodie. De ce s-ar fi certat Alex Velea și Connect-R, de fapt?

Din anul 2006, Alex Velea și Connect-R au început să colaboreze. Iar, la scurt timp, a apărut pe piață o melodie extrem de îndrăgită de români, și anume ”Dacă dragostea dispare”. Piesa a intrat, la momentul acela, în topurile muzicale și a strâns foarte multe vizualizări pe Youtube. Însă, chiar dacă melodia respectivă a avut un succes, relația de amiciție dintre cei doi s-a răcit, odată cu timpul. Între cei doi ar fi existat o ceartă din cauza banilor, scrie showblitz.ro.

În acea perioadă au apărut informații potrivit cărora Connect-R ar fi fost supărat că piesa era asociată doar cu numele lui Alex Velea. Lucru pe care l-a confirmat și el, în cadrul unui interviu. Totuși, cântărețul a mărturisit că nu are nimic de împărțit cu partenerul de viață al Antoniei, ba chiar îi apreciază foarte mult talentul.

Într-o emisiune de la Kanal D, Connect-R a mărturisit: ”Nu avea cu ce să mă fure Velea. Că eu am avut o frustrare că lumea asocia piesa „Dacă dragostea dispare” numai cu Alex Velea, da, așa e, eram frustrat. E un monstru de talent Alex Velea și o știe toată lumea. Faptul că ne-am separat e pentru că la momentul ăla viziunile noastre asupra carierelor noastre era ușor diferită. A avut și el o nemulțumire față de un episod, nu cred că și-ar dori să-l povestesc. Cert e că în momentul ăsta ne despart atât de multe lucruri, încât nu mai putem avea o relație de prietenie. Viziuni asupra meseriei pe care o avem, cât și principiile asupra vieții… cred că suntem total diferiți”.

Connect-R: ”Îi cer scuze lui Alex Velea și tuturor celor care fac trapanele”

De asemenea, cântărețul a continuat seria dezvăluirilor în cadrul emisiunii de la Kanal D și a mărturisit faptul că și-a cerut scuze față de persoanele despre care a vorbit, inclusiv în fața lui Alex Velea.

”Recunosc faptul că am fost prea în personajul meu și prea în ego-ul meu, de fapt în mintea mea superficială, când am spus lucrul ăsta. Fiecare om este liber să facă absolut ce vrea, iar treaba asta cu e frumos, nu e frumos sunt doar etichete puse de mine. Îi cer scuze lui Alex Velea și tuturor celor care fac trapanele. Fiecare om este liber să facă ce vrea. Consider personal că sunt multe trapanele, piese diferite chiar și de la Alex, cu o consistență lirică sub nivelul pe care știam eu că îl are Alex Velea”, a continuat Connect-R.

