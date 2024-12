De ce și-a dat demisia Nelu Cortea de la Antena 1, de fapt. Ex-juratul iUmor a recunoscut adevărul abia acum

După ce au câștigat finala America Express, Nelu Cortea și Cătălin Bordea au acceptați să fie jurați la iUmor. În timp ce acesta din urmă face parte în continuare din emisiune, prietenul său a renunțat rapid. Recent, el a dezvăluit motivul pentru care și-a dat, de fapt, demisia de la Antena 1.

Nelu Cortea și Cătălin Bordea au reușit să atragă simpatia publicului atunci când au luat parte la marea aventură America Express. După multe provocări întâlnite pe Drumul Aurului, cei doi au reușit să pună mâna și pe marele premiu. Foștii concurenți ai show-ului de pe Antena 1 sunt prieteni și colegi, de foarte mult timp. După această aventură, ei au mers împreună să jurizeze la iUmor, însă Nelu Cortea a renunțat rapid la colaborare.

Citește și: Câți bani a dat Nelu Cortea pe un simplu șnițel, într-un restaurant din Viena. Mulți români mănâncă de banii ăștia o săptămână

Nelu Cortea a devenit jurat iUmor, la scurt timp după ce câștigat competiția America Express, alături de Cătălin Bordea. În timp ce bunul său prieten se află în continuare la masa juriului, alături de Delia, Cosmin Natanticu și Cheloo, comediantul a decis să renunțe.

Recent, în cadrul unuia dintre show-urile sale de stand-up comedy, Nelu Cortea a dezvăluit și motivul pentru care a părăsit show-ul de pe Antena 1. Acesta a dezvăluit că avea alte așteptări, însă emisiunea nu a decurs așa cum a crezut el.

„Anul trecut am fost jurat la iUmor. Am decis după aceea să plec de la iUmor, a fost decizia mea. Producătorii mi-au zis ‘pleacă’ și am decis să îi ascult. Nu, dar emisiunea aia mi-a rupt creierii. Nu mă așteptam să fie ce a fost de fapt. Eu m-am dus acolo ca jurat. Stau pe scaun, judec oameni, perfect, simplu.”, a povestit Nelu Cortea în cadrul unui show de stand-up comedy din Cluj-Napoca, postat pe YouTube.