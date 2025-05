De la ce a pornit scandalul dintre Nicolae Guță și Tzancă Uraganu! Acuzații ireale și hate primit de la fani

În lumea manelelor s-a iscat un adevărat război de imagine! Tzancă Uraganu și Nicolae Guță, doi dintre cei mai cunoscuți interpreți de manele, se înfruntă public într-un scandal cu replici acide și acuzații neașteptate. Totul a pornit de la… haine! Mai exact, de la modul în care ar trebui să se prezinte maneliștii la evenimentele private.

Este vorba despre o dispută mai veche care a fost readusă recent în atenția publicului. Totul a reînceput după ce un videoclip în care Tzancă vorbea despre Nicolae Guță, în urmă cu un an, a devenit viral pe rețelele de socializare, stârnind din nou reacții aprinse.

La vremea respectivă, Tzancă a lansat un atac dur, fără să-i spună numele lui Guță, dar lăsând destule indicii ca fanii să înțeleagă despre cine este vorba. Artistul a criticat dur apariția în haine sport la nunți sau botezuri, considerând că lipsa unei ținute elegante denotă lipsă de respect față de public.

„E unul singur care nu respectă lumea și mai are puțin și vine în sutien la nunți. Nu vreau să mai dau niciun nume. Stă și dă sfaturi la mine. Când ești bătut în cap când vii la nuntă la oameni la salon. Zice cum să vină la o nuntă, în Rolls? Nu, vino și cu trenul, dar nu veni în izmene. Cei care aveți un eveniment, vă doriți ca lăutarul care vină să vă cânte să fie îmbrăcat frumos? Nu am zis să vină scump, să fie îmbrăcat frumos. Nu vă e rușine așa un pic? Ceilalți colegi ai mei respectă totul. Aici e vorba doar de unul singur”, a spus Tzancă în videoclipul devenit viral.

De cealaltă parte, Nicolae Guță nu a rămas fără replică. Artistul a recunoscut că nu se simte confortabil în costum și preferă hainele lejere, mai ales având în vedere ritmul alert în care susține concertele. Manelistul consideră că valoarea sa nu stă în haine sau mașini, ci în voce.

„Este o filmare mai veche, dar este la adresa mea. Eu am promis celor care ascultă muzica mea că nu mă voi mai implica în discuții contradictorii. Mi se pare o copilărie. Fiecare este liber să spună ce vrea. Eu sunt Guță și în izmene și fără izmene. Mie nu-mi dă valoare nici hainele, nici mașinile. Am costume peste costume și haine. Pe unele nu am mai apucat să le îmbrac. Eu cânt undeva la vreo 250 de zile pe an. Eu să mă car cu costume după mine… sunt situații când trebuie să apar în costum să îmi fac intrarea, apoi mă schimb. Nu pot să stau în costum prea mult timp, nu e confortabil”, a declarat Nicolae Guță la Un Show Păcătos.