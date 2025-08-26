De la frig la caniculă! România se topește în weekend, conform prognozei emise de ANM

Vremea traversează zilele acestea o schimbare radicală din punct de vedere termic. După o perioadă în care diminețile au fost reci, chiar cu valori negative în unele depresiuni și cu apariția primelor ninsori la munte, România se pregătește acum pentru un episod de vară autentică. Încălzirea se va resimți treptat, iar până la finalul săptămânii vorbim despre o adevărată caniculă, cu temperaturi ce vor depăși pragul de 35 de grade Celsius.

Românii vor trece, în numai câteva zile, de la haine groase și dimineți reci, cu lapoviță și ninsoare la munte, la temperaturi caniculare de vară. Weekendul aduce o vreme fierbinte, în special în sud și vest, unde termometrele vor urca până la 37 de grade. Nopțile vor fi tot mai calde, iar disconfortul termic va deveni resimțit. În restul țării, vremea va fi stabilă și însorită, cu maxime frecvent peste 30 de grade.

Cum va fi vremea în acest weekend

Astăzi, valorile termice sunt deja mai ridicate față de zilele precedente. Maximele se vor încadra între 21 și 29 de grade în majoritatea regiunilor, iar cerul va fi în general variabil, cu doar câteva ploi izolate în zona de nord-vest a țării. Acestea vor fi însă slabe cantitativ și de scurtă durată.

De mâine, încălzirea va deveni mai evidentă. Temperaturile vor caracteriza o vreme călduroasă, în special în Banat, Crișana și Oltenia, unde maximele vor urca frecvent peste 30 de grade. Atmosfera va fi mai stabilă, cu cer preponderent senin, ceea ce va accentua senzația de vară în toată țara.

La finalul săptămânii, valorile termice vor atinge praguri caniculare. În sudul și vestul teritoriului, termometrele vor indica 35–37 de grade Celsius, temperaturi măsurate la umbră. Disconfortul termic va fi resimțit în special în zonele urbane, unde asfaltul și clădirile vor amplifica senzația de căldură.

Nopțile nu vor aduce răcoarea mult așteptată. Minimele vor fi și ele în creștere, ajungând în unele regiuni la 20–22 de grade. Cele mai ridicate valori nocturne vor fi înregistrate în sud, pe litoral și în zonele de deal din vest, unde aerul cald se va menține prezent și după lăsarea serii. În schimb, în depresiunile intramontane, cerul senin va favoriza răcirea nocturnă, iar temperaturile vor coborî la 5–6 grade în orele dimineților.

România se confruntă astfel cu o diferență impresionantă de temperatură într-un interval foarte scurt. Dacă în diminețile trecute în unele zone se înregistrau valori de minus 2 grade, până la finalul săptămânii se vor atinge praguri de aproape 40 de grade. Această amplitudine termică reprezintă un record pentru perioada actuală și ilustrează caracterul extrem al schimbărilor climatice.