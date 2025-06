De necrezut! Cât costă o omletă la Cafeneaua Nației, restaurantul lui Dragoș Pătraru din Ploiești

Într-o perioadă în care interesul pentru alimentația sănătoasă este în creștere, iar consumatorii devin tot mai atenți la ceea ce pun în farfurie, Cafeneaua Nației din Ploiești reușește să se remarce drept un model de echilibru între calitate, etică și prețuri accesibile. Fondată de jurnalistul Dragoș Pătraru, cunoscut pentru emisiunile sale critice față de industria alimentară și pentru pledoariile în favoarea unui stil de viață sănătos, cafeneaua reprezintă o extensie practică a valorilor pe care acesta le promovează în spațiul public.

Cafeneaua se diferențiază și printr-o abordare sustenabilă a afacerii. Meniul este alcătuit în mare parte din produse locale, reducând astfel impactul asupra mediului prin diminuarea transportului și promovarea economiei circulare. În plus, profitul generat este folosit parțial pentru susținerea unor cauze sociale, contribuind la sprijinirea persoanelor aflate în dificultate.

Amplasată în orașul natal al fondatorului, Cafeneaua Nației oferă un meniu complet vegetarian, realizat exclusiv din ingrediente bio și eco, alese cu grijă pentru a asigura nu doar gustul, ci și valoarea nutrițională a fiecărui preparat.

Printre cele mai apreciate opțiuni din meniu se numără Shakshuka și omleta vegetariană, ambele oferite la un preț unitar de 32 de lei. Într-un peisaj culinar în care multe restaurante practică tarife ridicate pentru produsele etichetate drept sănătoase, acest nivel de preț poate fi considerat moderat, chiar competitiv, mai ales în raport cu gramajul și compoziția preparatelor.

Shakshuka, un preparat cu origini nord-africane și orientale, este gătit într-un mod autentic, păstrându-și savoarea originală, dar fiind adaptat pentru a se încadra în filozofia vegetariană a localului. Preparatul are o greutate de 350 de grame, ceea ce îl face potrivit pentru o masă principală consistentă. La același preț, clienții pot opta pentru o omletă din trei ouă, servită alături de salată verde, roșii cherry, pâine și un amestec de semințe, totalizând 325 de grame. Dincolo de combinațiile savuroase, mâncarea oferită în acest restaurant este concepută pentru a susține sănătatea pe termen lung, cu accent pe ingrediente proaspete, neprocesate, și preparate fără aditivi sau conservanți.

„Am avut o experiență minunată la cafenea. Fiind nevegetarieni, ne-a plăcut mâncarea, serviciul a fost impecabil și prietenos. Personalul vorbea și engleza. Voi reveni în timpul zilei pentru a experimenta oferta de cafea, care a fost foarte apetisantă. Am savurat o ceașcă de ceai excelentă și am fost impresionat de varietatea oferită. Per total, am fost încântați”, a scris o persoană pe social media despre restaurant.