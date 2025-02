De necrezut! Cu cât vinde Gabriela Cristea un tort cu macarons de Valentine’s Day

Gabriela Cristea, fosta prezentatoare TV, a renunțat la lumina reflectoarelor pentru a-și dezvolta pasiunea pentru deserturi. Cu ocazia Valentine’s Day, vedeta a lansat o gamă specială de torturi și prăjituri, perfecte pentru a sărbători iubirea. Aceste delicii sunt atent decorate, multe având forma de inimă, iar prețurile reflectă calitatea ingredientelor folosite.

La finalul anului 2023, Gabriela Cristea și-a transformat pasiunea într-o afacere, deschizând un atelier artizanal unde sunt pregătite prăjituri și produse de patiserie din ingrediente naturale. Cu fiecare sezon, vedeta surprinde clienții cu preparate inedite, iar Valentine’s Day nu face excepție.

În această perioadă, iubitorii de dulciuri pot alege dintr-o selecție variată de deserturi tematice, perfecte pentru a fi oferite cadou sau savurate într-un moment romantic.

Deserturile sunt atent decorate, multe dintre ele având nuanțe romantice de roz și roșu sau fiind modelate sub formă de inimă, simbolizând iubirea.

Gabriela Cristea a testat recent una dintre noile rețete pe propria familie, pregătind un tort cu macarons și lavandă pentru soacra sa.

„Tortul pe care l-am făcut soacrei mele de ziua ei. Am încercat pe ea și am văzut că nu am mai rămas nimic la masă. Am făcut tortul acesta pe bază de macarons cu lavandă și un pic de zmeură, de te lingi pe degete. Lumea s-a bătut pe el la masă.”, a spus Gabriela Cristea, potrivit kfetele.ro.