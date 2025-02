Gabriela Cristea, cu Iris la doctor! Ce a aflat acolo vedeta: „Ar trebui să ne mai stresăm și să luăm...”

Gabriela Cristea a trăit recent momente pline de emoție, după ce a ajuns cu fiica ei, Iris, la medic. Deși inițial vedeta s-a pregătit pentru o vizită care ar fi putut aduce o schimbare importantă pentru cea mică, realitatea s-a dovedit a fi cu totul alta. Surpriza pe care a avut-o la cabinet a făcut-o să realizeze cât de mult s-au schimbat lucrurile față de vremurile copilăriei sale. Ce a pățit micuța Iris?

Fosta prezentatoare TV și-a dedicat complet timpul familiei după ce a renunțat la televiziune. Chiar dacă nu mai apare zilnic pe micile ecrane, Gabriela Cristea își ține în continuare fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei. Recent, le-a povestit acestora că a ajuns cu fiica ei la stomatolog, fiind convinsă că micuța urmează să-și piardă primul dințișor. Însă, în loc de o extracție, vizita la medic s-a transformat într-o lecție importantă pentru vedetă.

Așa cum spuneam, Gabriela Cristea s-a pregătit intens pentru prima vizită a fiicei sale la medic. Vedeta a avut mari emoții și s-a pregătit pentru ce este mai rău. Însă, realitatea a surprins-o.

Mai exact, Gabriela Cristea a împărtășit cu urmăritorii săi experiența inedită pe care a avut-o la cabinetul stomatologic, mărturisind că, deși credea că vizita va fi una plină de emoții și presărată cu lacrimi, realitatea a fost mult mai relaxată.

„Astăzi am plecat cu Iris la stomatolog pentru că am crezut că o să rămână fără primul ei dințișor. Era foarte veselă când am plecat de la grădi, chiar ghidușă aș putea spune, ne-am făcut poze pe drum, ne-am jucat un pic la mașina de sigilat pantofii și apoi am intrat în sală.

Spre surprinderea mea, am aflat că e mai bine ca primul dințișor să îl lăsăm să cadă singur, ca să nu stresăm copilul. Am făcut totuși o curățare și o radiografie ca să vedem exact cum stăm. Dar practic nu am făcut mare lucru din ce m-am gândit eu că ar trebui să se întâmple”, a povestit vedeta pe Facebook.