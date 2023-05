De necrezut! Doi concurenți de la Chefi la cuțite au aflat înainte de nuntă că sunt verișori. Ireal ce s-a întâmplat imediat după

În etapa preselecțiilor, Mihaela și Mario Zahariea au reușit să îi impresioneze pe chefi cu preparatele lor. Cei doi formează un cuplu de câțiva ani, iar pe lângă talentul din bucătărie aceștia au și o poveste de viață uimitoare. Înainte de a face marele pas, tinerii îndrăgostiți au aflat că sunt, de fapt, verișori. Cu toate acestea, nunta a mers mai departe!

Mihaela și Mario Zahariea au făcut spectacol în bucătărie! Tânăra le-a gătit chefilor iepure cu măsline verzi, sos de roșii și polenta (mămăligă), iar soțul ei a preparat prepelițe marinate cu humus și salată cu zer, smântână și maioneză. Felurile de mâncare au reușit să îi impresioneze pe jurați, însă povestea lor de viață i-a dat gata la propriu.

Cei doi soți au au povestit la Chefi la cuțite, printre altele, că au fost în pericol să își anuleze nunta, după ce au aflat cu puțin timp înainte de marele eveniment că sunt rude.

„Ne-am cunoscut acum mulți ani, aporape 20 de ani. Era undeva prin 2003, am vrut să schimb aerul de București cu unul de provincie. A mers cam slab treaba la oraș și am zis că decât cioară la oraș mai bine vultur la țară, și am ajuns undeva pe la Găești.

Am deschis o terasă la casa de cultură și într-o zi m-am trezit că intră pe ușă o tânără domnișoară. Trei zile mai târziu am cerut-o de nevastă și de atunci am rămas împreună. Am făcut și nuntă, și aici a intervenit surpriza. Surpriza a apărut la nuntă, când am vrut să facem lista de invitați și am văzut că suntem verișori”, le-a dezvăluit Mario Zahariea celor trei chefi.

„Suntem verișori de gradul 3”, a completat Mihaela.

Acest lucru nu i-a împiedicat pe cei doi să își unească destinele pentru că gradul de rudenie este destul de îndepărtat.

Mario Zahariea: „Pentru mine este destul de provocator”

În timp ce gătea pentru chefi, Mario Zahariea a dezvăluit că este discromat, mai exact, are dificultăți în a distinge culorile şi combinaţiile acestora. Din acest motiv, concurentul a recunoscut că are probleme chiar și în bucătărie atunci când trebuie să gândească un plating.

„Pentru mine este destul de provocator să gătesc, căci eu sunt dicromat. Dacă îmi spui să îți dau solnița roșie, atunci îmi dai șah. Și trebuie să îmi găsesc eu alte repere, ale mele. Mă cam feresc de plating, dar îmi plac lucrurile mai lucrate. Nu îmi place să gătesc banal”, a mărturisit Mario Zahariea.