Anamaria Prodan a avut o relație foarte apropiată cu mama ei, Ionela Prodan, care s-a stins din viață în urmă cu câteva zile. Vedeta a stat lângă părintele ei și a îngrinjit-o până în ultima clipă ca pe un copil. Deși era singură în țară, soțul fiind plecat în Emiratele Arabe, acolo unde antrenează, iar sora ei, în America, s-a ocupat de tot ce înseamnă funeralii.

“Desi era singura, fara Reghe, care antreneaza in Emiratele Arabe, si fara Anca, sora ei, aflata in America in seara decesului mamei sale, Anamaria a organizat o inmormantare despre care a vorbit toata lumea!

La Capela Cimitirului Bellu, cantareata a fost adusa intr-un sicriu special, pe plasma au rulat filmulete cu Ionela Prodan, pe fundal se auzea vocea ei, iar cei care au venit sa ii aduca un ultim omagiu, au fost serviti de la un bufet bogat amplasat in incinta. Nu mai vorbim de pomana facuta cu 200 de persoane la un hotel de cinci stele de la marginea Bucurestiului”, au povestit, potrivit stirilekanald.ro, apropiați din familia Prodan.

Aceleași persoane susțin că impresara a luat o decizie importantă, zilele următoare va organiza și o pomană la Dăbuleni, locul de unde provine mama ei. “Ana stie cat de mult iubea Ionela Prodan locurile acelea. Poate tocmai de aceea, a si hotarat ca, la finele saptamanii viitoare, sa mearga acolo, la biserica, sa ii faca o slujba cantaretei si apoi sa imparta pachete generoase pentru sufletul ei”, au mai mărturisit prietenii.