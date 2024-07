Alina Ceușan ne-a oferit un interviu savuros alături de micuțul Rock, care în curând va fi frate mai mare, căci influencerița va deveni mamă în august. Iar aceasta nu este unica schimbare majoră din viața sa, căci blondina va da Clujul pe București! Pentru ea, mutarea în Capitală va fi una definitivă, însă pentru soțul său, Raul… CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Alina Ceușan va deveni mamă pentru a două oară și, aflată la un eveniment monden din Capitală, ne-a dezvăluit care a fost momentul exact în care a aflat că este însărcinată din nou!

”Eram împreună cu Raul, acasă, când am aflat. A venit după o perioadă foarte tumultoasă, o perioadă care a fost plină de proiecte TV și m-am bucurat foarte tare! După mi-am dat seama de ce mă simțeam obosită, nu mă simțeam bine într-un fel”, a spus Alina.

Odata cu această sarcină, Alina și-a mai îndeplinit un mare vis, în legătură cu cei dragi!

”Apropiaților le-am dat vestea fix de Crăciun. Mereu mi-am dorit să le spun de o sarcină fix de Crăciun și iată că s-a împlinit cu această sarcină! Rock a aflat pe parcurs. Am încercat să-i explicăm înainte să apară burtica. În fiecare zi încerc să îi spun ceva, să îi povestesc despre evoluția sarcinii. S-a obișnuit cu ideea și de atunci a început să vadă și iubita crescând. Deja are un altfel de atașament”, a explicat vedeta.

În comparație cu prima sarcina, cea cu Rock, Alina Ceușan a resimțit acum diverse schimbări. Și de bine, și de rău!

”Față de prima sarcină, acum m-am simțit mult mai rău la început, asta îți pot spune din capul locului, dar trăiesc mult mai liniștită, pentru că știu ce mă așteaptă! O să nasc tot prin cezariană, pentru că am avut o cezariană de urgență și prima dată, am încercat vreo 16 ore să nasc natural, dar nu mi-a ieșit!”, a adăugat Alina.

Alina se mută definitiv în București, dar soțul său…

Pe lângă naștere, pe Alina o mai așteaptă o schimbare majoră în 2024! Deși are o casă superbă în Cluj alături de soțul său, creatoarea de conținut va renunța la vechiul trai și se va muta în Capitală! Ea va locui aici definitiv, însă pentru Raul lucrurile vor sta puțin diferit.

”Încă nu ne-am apucat să cumpărăm nimic, să știi! Mai sunt 3 luni până în august totuși. Având în vedere că urmează să ne mutăm în noua casă, am zis că nu are rost să le comand la Cluj, apoi să le mut la București. Am însă lista cu ce trebuie și am și foarte multe lucruri de la Rock, pe care le voi refolosi.

Pentru mine, mutarea la București va fi definitivă, soțul meu, însă, va călători Cluj-București, pentru că va merge și acolo câte două săptămâni la salon. Pentru mine, cu doi copii în momentul de față, va fi mai bine să stau într-un singur loc, să fiu aproape de ei. Nu se mai pune problema să zbor de 2-3 ori pe săptămână. Făceam această navetă Cluj-București de 12 ani deja, în ultimul timp veneam și de două ori pe săptămână. Clujul mi se pare un oraș liniștit și m-am simțit bine acolo cât am stat, 12-13 ani, după ce m-am mutat de acasă, din Mureș. Adevărul este însă că toate business-urile, evenimentele și colaborările sunt în București.

Nu o să pot să mai călătoresc atât cu doi copii. Cu Rock am reușit, dar și el va crește, are deja 3 ani și jumătate, va merge la școală, nu mai pot face aceste mișcări cum vreau eu. Cu casa mai avem puțin, sper ca până la finalul lui iulie sa fie gata, pentru a mă muta înaine să nasc”, încheie Alina.

