Decizia luată de Anca Pandrea, la 12 ani de la decesul lui Iurie Darie. Ce a renunțat să mai facă văduva marelui actor

Anca Pandrea (77 de ani) a luat o decizie, la 12 ani de la decesul lui Iurie Darie. A mărturisit, în cadrul unui interviu, că a renunțat să mai facă un anumit lucru, la mai bine de un deceniu de la moartea marelui actor. Vezi mai jos despre ce este vorba.

Au trecut 12 ani de la moartea marelui actor Iurie Darie. Anca Pandrea, cea care i-a fost alături, a luat o decizie în preajma sărbătorilor de iarnă. Actrița obișnuia, cel puțin până anul trecut, să așeze tacâmuri și farfurii pentru două persoane, la masă, după moartea lui Iurie Darie. Însă, de data aceasta, nu a mai dorit să procedeze la fel. Iar motivul l-a rostit însăși actrița, într-un interviu.

Anul acesta, Anca Pandrea nu a mai pus masa de Crăciun pentru două persoane, așa cum proceda în fiecare an, după moartea lui Iurie Darie. Actrița a simțit o greutate, a luat un somnifer și a adormit.

„Sunt 12 ani de când a plecat Iura și a fost primul an în care nu am pus masă și față de masă de sărbători cu Moș Crăciun, cum făceam în anii trecuți, pentru două persoane, pentru Iura și pentru mine, sticlă de șampanie, tacâmurile… A fost primul an în care mi-am luat somnifer și m-am culcat. Am simțit o greutate”, a dezvăluit Anca Pandrea.

Vezi și ANCA PANDREA, SUPĂRATĂ CĂ NU POATE FI PREZENTĂ LA PARASTASUL LUI IURA. PROBLEMELE DE SĂNĂTATE AU DOBORÂT-O: „INIMA A OBOSIT…”

Revelionul l-a făcut singură, fără să dorească să meargă la altcineva în vizită. De altfel, nu dorise să cheme musafiri acasă. Fusese cuprinsă de o greutate a sufletului. Sărbătorile din acest an au fost diferite pentru actrița în vârstă de 77 de ani.

„Nu am explicație, dar nu am mai fost în stare să stau, să plâng, și am pus frumos abia a doua zi față de masă, dar nu șampanie, că oricum nu aveam. Am fost nepoliticoasă, nu am invitat pe nimeni, dar, oricum, toată lumea știa «că fac doar eu cu Iura». De Revelion n-am avut puterea să plec nicăieri și nu de sănătate, că m-am simțit bine, să îl mânii pe Dumnezeu… Am avut o greutate a sufletului care m-a cuprins în noaptea aceea. Așa că, în noaptea de Revelion nu am putut face nimic, cum făceam de fiecare an sau la fel când trăia Iura…”, a mai spus actrița, pentru Viva.