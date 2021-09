Decizia luată de Ionuț Dolănescu în privința vilei pe care a moștenit-o de la tatăl lui

Ionuț Dolănescu a moștenit de la tatăl său o vilă din centrul Capitalei care valorează peste un milion de euro. În privința acesteia, cântărețul a luat o decizie.

În cadrul unui interviu, Ionuț Dolănescu a mărturisit ce dorește să facă în privința locuinței din centrul Capitalei, vilă pe care a moștenit-o de la tatăl lui. Casa valorează peste un milion de euro. Cântărețul de muzică populară vrea să investească în reamenajarea imobilului, astfel că Ionuț Dolănescu a luat legătura cu un arhitect.

Locuința are peste 100 de ani vechime, iar artistul a mărturisit că o să dureze până când va fi renovată. Casa a fost construită de scriitorul Barbu Ștefănescu Delavrancea. Scriitorul decorase locuința cu vitralii, candelabre și uși din lemn scumpe.

“Am decis să mă stabilesc în casa copilăriei mele, în casa tatălui, de pe strada Caimatei. Ca atare, am luat legătură cu un arhitect şi am ajuns amândoi la concluzia că locuinţa are urgent nevoie de îmbunătăţiri. Nici nu mă miră, fiindcă imobilul are peste 100 de ani vechime, iar tata nu s-a mai îngrijit foarte tare de soarta ei în ultima perioadă a vieţii sale”, a spus cântărețul pentru Impact.ro.

Ionuț Dolănescu, hotărât să plece în America

Ionuț Dolănescu nu vrea sub nicio formă să prindă un lockdown în România, așa că a decis să plece în America. Nu singur, ci împreună cu soția și cei trei copii ai lor. Artistul a luat deja legături cu niște amici, care i-au dezvăluit că autoritățile din America nu au impus măsuri atât de dure acolo.

“Decizia mea este aproape luată. Dacă ne aşteaptă o nouă perioadă de stat în casă, atunci îmi iau soţia şi copiii şi mă întorc în Statele Unite. Voi îmbina utilul cu plăcutul, fiindcă oricum am acolo nişte proprietăţi de a căror stare de lucru trebuie să mă mai interesez şi eu.

Am vorbit deja cu nişte amici de acolo şi situaţia e mult mai relaxată. Inclusiv autorităţile par ceva mai relaxate, dar şi oamenii, în general. Am o casă în oraşul Orlando, dar şi alte proprietăţi. Iar Disneyland e destul de aproape, ca şi alte zone turistice, aşa că copiii nu vor duce lipsă nici de distracţie, nici de şcoală!”, a declarat Ionuţ Dolănescu pentru Impact.ro.

Sursă foto: captură video Youtube