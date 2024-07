Decizia luată de Lidl, după ce Sânziana Negru și Ștefan Floroaica au aruncat la gunoi produsele lor promovate. E oficial!

Retailerul german Lidl și Sânziana Negru nu vor mai colabora, după incidentul care a avut loc la Electric Castle, anul acesta. Iubitul ei, Ștefan Floroaica, a aruncat o pungă cu alimente la gunoi, după ce au filmat o campanie de promovare. Vezi informațiile mai jos.

Recent, un scandal a pornit în mediul online, după campania filmată de Sânziana Negru alături de iubitul ei, Ștefan Floroaica. Cei doi tineri au mers, împreună, la Cluj-Napoca, acolo unde a avut loc festivalul Electric Castle. Tot în timpul festivalului, Sânziana Negru a avut o campanie cu retailerul german Lidl. A intrat în magazin, a achiziționat mai multe produse, apoi a făcut un videoclip, în timp ce le prezenta.

După filmarea respectivului videoclip, cei doi s-au îndepărtat din zona magazinului amplasat de retailerul german Lidl. Apoi, Ștefan Floroaica s-a îndreptat cu punga cu alimente către un coș de gunoi amplasat în zonă. Gestul nu a trecut neobservat de câțiva dintre cei prezenți. Mai mult decât atât, un utilizator popular pe platforma Tik Tok a mers și a fotografiat punga cu alimente din container. În urma acestui gest, multe persoane s-au scandalizat, iar reprezentanții retailerului german au luat decizia de a rupe colaborarea cu Sânziana Negru.

Ștefan Floroaica a oferit o serie de explicații legate de incidentul care a avut loc la festival. Iubitul Sânzianei Negru a precizat că el este cel care a greșit. Vezi AICI toată declarația.

„Fac acest videoclip ca să răspund situației de pe internet cu punga respectivă. Încă de la început vreau să spun că eu am greșit și eu am aruncat acea pungă la gunoi, fără să mă consult cu Sânziana sau fără ca ea șă știe. Deja plecaserăm și eu am deviat un pic și am lăsat punga acolo, deci ea nu are nicio vină și dacă este cineva de învinuit, eu sunt acela. Dați în mine!”, a explicat Ștefan Floroaica.