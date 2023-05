Decizia luată de Smiley și Gina Pistol, la doar o zi după nuntă: „Noua familie Maria intră într-o pauză”

Pe 28 mai, la doar o zi după ce și-au unit destinele civil și religios, Smiley și Gina Pistol au făcut un anunț care a lăsat fanii fără cuvinte. Pe rețelele de socializare, au transmis mulțumiri, dar și ce decizie neașteptată au luat.

Smiley și Gina Pistol au avut parte de o nuntă e poveste. Peste 300 de invitați, un local de la malul lacului Snagov, un tort cu 5 etaje și un peisaj de basm le-au transformat evenimentul într-un basm. Petrecerea s-a terminat târziu în noapte și abia duminică, la ora 20:00, mirii au intrat pe rețelele de socializare să își spună gândurile.

Mesajul Ginei Pistol după nunta cu Smiley

Prezentatoarea Chefi la cuțite a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături și să spună cât de fericită este că totul s-a terminat cu bine.

Nunta noastră a fost un vis frumos care s-a derulat parcă prea repede, dar pe care sigur nu-l vom uita niciodată! Astăzi sigur mi-l amintesc și durerea de picioare de după orele de dans, și răgușeala de după orele de cântat, gustul dulce de bezea al tortului alb pe care îl simt încă și toate mesajele pline de emoție pe care le primim din toate parțile!

Gata cu “se mărită Gina mea!”, de acum, urmează cel mai frumos “Acasă” pentru noi trei! Nu-mi vine să cred că pot rupe listele ți desfășurătoarele și că va amuți (sper😂) și grupul de organizare de nuntă.

Mulțumim tuturor și fiecăruia în parte pentru susținere, pentru prezență, pentru mesaje, pentru căldura si dragostea pe care ni le-ați trimis. Suntem norocoși că ne avem, că VĂ avem și că ne putem bucura de un moment așa important din viața noastră alături de atât de multe suflete bune! Va iubim! 🤍”, a transmis Gina Pistol pe rețelele de socializare.

„Doamna Smiley, va mai fac un dans și azi???”

Gina nu a vrut să spună ce decizie au luat și a lăsat anunțul soțului său, oficialul cap al familiei. Prezentatorul de la Românii au Talent a spus faptul că familia sa va intra într-o pauză de la social media pentru o vreme.

„Mulțumim tuturor și fiecăruia dintre voi în parte! Ne-ați făcut ziua perfecta cu mesajele voastre, cu prezența, cu zâmbetele, cu susținerea!

Doamna Smiley, va mai fac un dans și azi??? (…)

Atunci merg sa-i răspund lui Josephine, ca are multe întrebări despre ce am făcut noi atâtea ore după ce a plecat și de ce am ajuns așa târziu acasă 😎

Noua familie Maria intră într-o pauză vocala și de social media câteva zile pentru refacere! Scuzați liniștea, va rugam, dar face bine din când in când. 😴”

