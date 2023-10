Decret emis de Israel după atacurile orchestrate de Hamas. S-a instaurat starea de război. Breaking news

În cursul dimineții de sâmbătă, 7 octombrie, ora 06:30, Israel a fost lovit de o ploaie de rachete din partea grupării Hamas. Astăzi, duminică, gruparea Hezbollah și-a îndreptat armele împotriva „Țării Sfinte”. Tot astăzi, s-a instaurat starea de război printr-un decret. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Sâmbătă dimineața, 7 octombrie 2023, în jurul orei 06:30, mai multe zone din Israel au fost lovite de o ploaie de rachete. Gruparea Hamas a pătruns pe teritoriul israelian, au omorât civili și au luat ostatici. Duminică, gruparea politică și militantă Hezbollah, susținută de Iran, a atacat teritoriul „Țării Sfinte”, zona Tel Aviv, cu rachete. Bilanțul este sumbru – mii de persoane au fost rănite, iar alte câteva sute au murit. Aici se regăsesc mai multe detalii.

Astăzi, Israelul a decretat starea de război, după atacurile orchestrate de gruparea Hamas. A fost votată trecerea oficială a țării în stare de război, iar acum israelienii pot desfășura „activități militare semnificative”. Recent, premierul Benjamin Netanyahu a declarat, deja, că statul se află în război, arată stiripesurse.ro.

„Toate locurile în care Hamas are sediul, în acest oraș al răului, toate locurile în care Hamas se ascunde, din care acționează, le vom transforma într-o grămadă de moloz. Le spun oamenilor din Gaza: ieșiți de acolo acum, pentru că suntem pe cale să acționăm peste tot cu toată forța noastră”, a spus Premierul israelian Benjamin Netanyahu, sâmbătă seara.

Dezvăluirile terifiante ale unui preot român aflat în Israel

Un preot român, aflat în Israel, a făcut dezvăluiri terifiante legate de situația delicată care are loc, la momentul actual. Și în acest moment, sute de români se află pe teritoriul israelian. Printre ei se află și un grup de 56 de pelerini din Cluj și Maramureș. Aceștia așteaptă zborul din această după-amiază, pentru a se întoarce în țară.

„Ceea ce este la televizor este o mică parte. Pur și simplu, oameni ciuruiți pe autostradă, pe stradă. Am văzut un microbuz de 8 persoane în care toți cei care erau acolo au fost ciuruiți și pur și simplu au rămas morți în microbuz. El părea surprins și era neliniștit. Și noi am aflat acest lucru în jurul orei 09:00 ieri, aflându-ne la așezământul românesc de la Ierihon. După ce am ieșit de acolo, am primit informația ca de îndată să ne întoarcem la hotel. Hotelul se află în Palestina.

Am intrat foarte greu în Palestina, erau porți ferecate și armata era la intrare și nu ne-a lăsat. La una dintre ele n-au apucat s-o închidă, pentru că era o chestiune de poate 5-10 minute în care au închis această poartă. Am reușit să intrăm la hotel, iar când ne-am reîntors, n-au vrut să ne lase să ieșim. Însă le-am spus că avem zbor spre țară și ne-au lăsat”, a povestit preotul.

56 de români așteaptă să se întoarcă în țară

„Toate mașinile, percheziționate, oamenii, perchezițonați și am ajuns în zona Ierusalim. Acolo este o zonă aproape de hotelul nostru în care poliția a baricadat toată zona. Câteva străzi au fost blocate, mașini oprite și oameni care erau percheziționați, lipiți de perete și îi direcționa armata.

Toate cele 56 de persoane din grupul nostru sunt din Maramureș și Cluj și sunt panicate. Dimineața, la ora 05:00, a venit cineva în cameră să ne întrebe de situație. Părintele cu care sunt cred că a dormit două ore în noapte asta, având speranță că poate plecăm mai repede de aici sau vine un avion sau ceva de genul. Bagajele sunt făcute, numai să plecăm”, sunt o parte din declarațiile preotului, la Digi 24.

