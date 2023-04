Deea Maxer, atac subtil la adresa lui Dinu Maxer? „Este doar o chestiune de priorități”

Vineri, 7 aprilie, Deea Maxer a postat, pe rețelele de socializare, un mesaj care pare a fi direcționat spre Dinu Maxer. Chiar dacă cei doi au încercat să sugereze faptul că despărțirea lor a fost una de comun acord și fără scandal, bruneta aruncă „săgeata” spre fostul partener.

Dinu și Deea Maxer au fost împreună timp de 18 ani. Cei doi erau căsătoriți din anul 2008 și formau unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, dar se pare că fostul membru al trupei AxxA și partenera sa au ajuns la despărțire, de comun acord. Au doi copii minori, o fată pe nume Maysa (3 ani) și un băiat pe nume Andreas (11 ani), a căror custodie a fost împărțită în așa fel încât fiica să rămână cu mama, iar fiul, cu tatăl.

La momentul ruperii relației, foștii parteneri au vorbit de parcă s-au înțeles cu privire la toate aspectele separării și părea că au rămas în relații bune. La scurtă vreme după aceea, ex-iubita cântărețului a pus un mesaj care i-a pus fanii pe gânduri.

Deea Maxer, apropo subtil la Dinu Maxer?

La început de weekend, fosta parteneră a artistului a făcut o postare în care pare că s-ar plânge de comportamentul pe care îl avea Dinu Maxer față de ea, pe parcursul relației.

„Draga mea, nimeni nu este prea ocupat. Este doar o chestiune de priorități” (Babygirl. Nobody is too busy. It’ just a matter of priorities, text original, în engleză, trad. n. red), este textul postat de către Deea Maxer pe Instagram.

Mai mult de atât, cu doar câteva zile înainte, a făcut o postare similară, în care spunea că nu este suficient să dormi sau să locuiești cu o persoană în aceeași casă pentru a putea afirma că sunteți apropiate.

