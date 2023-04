VIDEO | Deea Maxer, show incendiar într-un club, după divorțul de Dinu! A petrecut până dimineață

Vestea că Deea și Dinu Maxer au divorțat i-a luat prin surprindere pe toți cei care i-au îndrăgit și i-au apreciat. În jurul acestui subiect au apărut mai multe zvonuri, s-a spus inclusiv că cei doi ar fi regizat totul pentru publicitate. Contrar acestor bârfe, bruneta pare că vrea să meargă mai departe și să își vadă liniștită de viitor.

O bună perioadă de timp, Deea Maxer a susținut show-uri ca dansatoare. Activitatea sa a avut de suferit în pandemie, iar atunci șatena s-a reorientat către alte domenii de activitate. Dar cum pasiunea sa este dansul, șatena nu poate sta departe de scenă. Ori de câte ori apare în public, artista știe cum să facă să atragă toate privirile.

Pentru că a trecut prin multe schimbări în ultima perioadă și a avut de luat decizii dificile, Deea a simțit nevoia să uite pentru câteva ore de toate problemele. Astfel, și-a luat gașca de prieteni și a plecat într-un club de fițe din Capitală. Apariția sa i-a lăsat pe toți cei prezenți fără cuvinte.

Artista a ales să își pună în evidență formele într-o rochie mulată, extrem de scurtă, lucioasă, cu inserții aurii. Fără să stea prea mult pe gânduri, în momentul în care a auzit în boxe o melodie orientală, vedeta s-a ridicat de la masă și a început să danseze așa cum doar ea știe. S-a unduit minute în șir, cu mișcări provocatoare care au încins cu siguranță imaginația bărbaților prezenți în locație.

Imaginile au fost filmare de un apropiat al vedetei, ulterior, chiar aceasta a urcat videoclipul în mediul online. Imaginile au ajuns în scurt timp virale.

De ce au divorțat Dinu și Deea Maxer

Dinu Maxer a dorit să facă lumină în cazul divorțului de soția lui, Deea. El a dezvăluit cu sinceritate că mariajul lor a intrat în impas, încă de anul trecut, dar amândoi au sperat ca lucrurile să revină la normal. Din păcate, situația nu s-a îmbunătățit, din contră, amândoi și-au dat seama că iubirea lor nu va mai fi niciodată așa cum a fost.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și, care, în ultima perioadă, nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea (…) La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur.

Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică (…) Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva.

Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele… Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu (…) Noi vom rămâne împreună toată viață, noi rămâne părinții acelorași copii pentru care avem tutelă comună”, a declarat Dinu Maxer în cadrul unei emisiuni TV.